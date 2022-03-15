Son dakika haberi! Bakan Nebati: "Enflasyonla mücadelede tüm paydaşlarımızın desteği mutlaka çok önemli. Attığımız adımları tamamlayacak şekilde tüzel kişilerden de... - Haberler

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Son dakika haberi! Bakan Nebati: "Enflasyonla mücadelede tüm paydaşlarımızın desteği mutlaka çok önemli. Attığımız adımları tamamlayacak şekilde tüzel kişilerden de...

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi
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Son dakika haberi! Bakan Nebati:

Son dakika haber: Bakan Nebati: "Enflasyonla mücadelede tüm paydaşlarımızın desteği mutlaka çok önemli. Attığımız adımları tamamlayacak şekilde tüzel kişilerden de enflasyonla mücadelede destek bekliyoruz.

Bakan Nebati: "Enflasyonla mücadelede tüm paydaşlarımızın desteği mutlaka çok önemli. Attığımız adımları tamamlayacak şekilde tüzel kişilerden de enflasyonla mücadelede destek bekliyoruz." - ANKARA

İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

Ekonomi, Haberler

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