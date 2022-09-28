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Son dakika haberi! Bakan Dönmez'den Kazakistan'da enerji diplomasisi

Ekonomi Haberleri

Son dakika haberi! Bakan Dönmez'den Kazakistan'da enerji diplomasisi

Son dakika haberler... Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Kazakistan ile Azerbaycan enerji bakanları ve Özbekistan bakan yardımcısıyla bir araya geldi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Kazakistan ile Azerbaycan enerji bakanları ve Özbekistan bakan yardımcısıyla bir araya geldi.

Türk Devletleri Teşkilatları Enerji Bakanları Toplantısı için Almatı'ya gelen Dönmez, toplantı öncesinde Özbekistan Enerji Bakan Yardımcısı Azim Ahmedhadjayev ile görüştü.

Ev sahibi Kazakistan'ın Enerji Bakanı Bolat Akçulakov ile görüşen Bakan Dönmez, son olarak da Azerbaycan Enerji Bakanı Parviz Şahbazov ile bir araya geldi.

Görüşmelerde, yenilenebilir enerji, denizlerde ve karada hidrokarbon aramaları alanları başta olmak üzere enerjide iş birliklerinin artırılması konuları ele alındı.

Kaynak: AA / Yusuf Şahbaz - Ekonomi

Fatih Dönmez Azerbaycan Kazakistan Ekonomi Haberler Son Dakika

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