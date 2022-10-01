Son dakika haberi! ATSO: 'Davut Çetin 117 meclis üyeliğinden 66'sını kazandı'

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) seçimlerinde Başkan Davut Çetin'in lideri olduğu kırmızı grubun 117 meclis üyeliğinden 66'sını kazandığı, Ali Bahar'ın yer aldığı mavi listelerin 49, Hatice Öz'ün bağımsız listesinin 2 meclis üyeliği kazandığı bildirildi.

ATSO organ seçimleri ATSO'nun Gazi Bulvarı Çevreyolu üzerindeki hizmet binasında yapıldı. Yüksek Seçim Kurulu'nun gözetiminde saat 10.00'da başlayan oy kullanma işleminin, 17.00'de sona erdiği hatırlatılan açıklamada yapılan sayım sonuçlarına göre 49 meslek komitesinden 66 Meclis Üyesi'ni Davut Çetin'in kırmızı listesinin, 49'unu Ali Bahar'ın mavi listesi kazanırken, 16'ncı Meslek Komitesi'nde de seçimi Hatice Öz'ün yeşil listesi kazandığı kaydedildi.

Açıklamada ayıca mecliste ağırlığı olan 30. Grup inşaat faaliyetleri, 37. Grup restoran, yiyecek içecek ve eğlence hizmetleri, 32. Grup kooperatif, 13. Grup kağıt ve matbaacılık hizmetleri, 45. Grup seyahat acentaları, 14. Grup akaryakıt ve gaz ürünleri, 38. Grup reklamcılık - fuar ve organizasyon hizmetleri, 41. Grup gayrimenkul faaliyetleri, 43. Grup mimarlık faaliyetleri, 26. Grup kuyumculuk, mücevher ve saat, 5. Grup içecek gibi meslek gruplarını kırmızı listeler kazanırken, mevcut başkan Davut Çetin meclis üyeliklerinden 66'sını alarak başkanlık için büyük avantaj elde ettiği bildirildi. ATSO Yönetim Kurulu Başkanlığı ve Yönetim Kurulu Üyeliği seçiminin önümüzdeki hafta içinde yapılması öngörülüyor.

ATSO Başkanı Davut Çetin, oda seçimlerinin bir demokrasi şöleni içinde geçtiğini belirterek, "Odamıza gelerek oy kullanan, sektörlerine sahip çıkan üyelerimize çok teşekkür ediyorum. Umuyorum Yönetim Kurulu seçimimizi de aynı olgunlukla gerçekleştireceğiz. Ardından Meclis Başkanlık divanı seçimimizi, disiplin kurulu üyeleri, TOBB delegeleri seçimleri ile devam edecek. Böylece, son derece demokratik süreçler sonucunda ATSO'nun yönetim kademeleri belirlenmiş olacak. Bu yönetim kademeleri de 140 yıllık ATSO tarihinde olduğu gibi Antalya'nın ve tüm sektörlerin güçlü sesi olacak. Kentimize ve ülkemize hayırlı olsun" ifadelerini kullandı. - ANTALYA