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Son dakika haberi... Asya borsaları Hindistan hariç yükseldi

AA - Belgin Yakışan Mutlu - Ekonomi
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Son dakika haberi... Asya borsaları Hindistan hariç yükseldi

Son dakika haberine göre Asya borsalarında alış ağırlıklı bir seyir izlenirken, Hindistan'da Sensex endeksi negatif ayrıştı.

Asya borsalarında alış ağırlıklı bir seyir izlenirken, Hindistan'da Sensex endeksi negatif ayrıştı.

Rusya- Ukrayna savaşına yönelik endişeler gündemin odağında kalmaya devam ederken, dün New York borsasında yaşanan yükselişin ardından bugün Asya borsalarında da teknoloji şirketleri öncülüğünde pozitif bir seyir izlendi. Petrol başta olmak üzere emtia fiyatlarındaki yükseliş ise risk iştahını azaltan temel faktör olmaya devam etti.

ABD Başkanı Joe Biden'ın Avrupa'daki temaslarından gelecek haber akışının yanı sıra ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell ile Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde'ın açıklamaları öncesinde Japon yeninin dolar karşısındaki zayıflaması da devam etti.

Bu gelişmelerle kapanışta Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,34 artarak 3.271 puan, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,92 yükselerek 2.735 puan oldu.

Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 3 artışla 28.040 puandan kapanırken, dolar/yen paritesi 121,4 ile Şubat 2016'dan bu yana en yüksek seviyeyi görmesinin ardından 121 seviyelerinde dengelendi.

Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 1,29 primle 22.171 puanda, Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,3 düşüşle 57.791 puanda seyrediyor.

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AA / Belgin Yakışan Mutlu - Ekonomi

Ukrayna, Rusya, India, Asya, Ekonomi, Haberler

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