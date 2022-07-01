Son dakika haberi: Asgari ücret zammına ilişkin yönetmelik, Resmi Gazete'de Son dakika haber... RESMİ Gazete'de yayımlanan yönetmelikle, asgari ücret zammına ilişkin yapılan düzenlemenin 1 Temmuz itibariyle geçerli olacağı belirtildi. RESMİ Gazete'de yayımlanan yönetmelikle, asgari ücret zammına ilişkin yapılan düzenlemenin 1 Temmuz itibariyle geçerli olacağı belirtildi. Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yayımlanan kararla, asgari ücret yönetmeliğinde değişikliğe gidildi. Yönetmelikte yapılan değişiklikte "Komisyonca belirlenen ücretler Resmi Gazete'de yayımlanır ve Komisyon kararında başka bir yürürlük tarihi belirtilmediği takdirde yayımlandığı tarihten itibaren yürürlüğe girer" maddesi yer aldı. Kararın, 1 Temmuz'dan itibaren yürürlüğe gireceği aktarıldı. Demirören Haber Ajansı / Ferhat Ekinci - Ekonomi Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Asgari Ücret 1 Temmuz Ekonomi Haberler Son Dakika

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