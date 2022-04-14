Son dakika haberi: Altının kilogramı 931 bin liraya yükseldi

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 931 bin liraya yükseldi.

Altın piyasasında, en düşük 924 bin 170 lira, en yüksek 931 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,4 artarak 931 bin liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 305 milyon 616 bin 470,47 lira, işlem miktarı ise 330,63 kilogram oldu.

Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi de 338 milyon 795 bin 6,64 lira düzeyinde gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Kuveyt Türk Katılım Bankası, İstanbul Altın Rafinerisi, AgaBullion Kıymetli Madenler, Garanti BBVA, Yapı Kredi Bankası şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle: