Son dakika haberi: ABD Merkez Bankası (Fed), 2018'den bu yana ilk kez faiz artırımına giderek politika faizini 25 baz puan artışla yüzde 0,25-0,50 aralığına yükseltti. - Haberler

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Son dakika haberi: ABD Merkez Bankası (Fed), 2018'den bu yana ilk kez faiz artırımına giderek politika faizini 25 baz puan artışla yüzde 0,25-0,50 aralığına yükseltti.

AA - Dilara Zengin Okay - Ekonomi
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Son dakika haberi: ABD Merkez Bankası (Fed), 2018'den bu yana ilk kez faiz artırımına giderek politika faizini 25 baz puan artışla yüzde 0,25-0,50 aralığına yükseltti.

Son dakika haberine göre ABD Merkez Bankası (Fed), 2018'den bu yana ilk kez faiz artırımına giderek politika faizini 25 baz puan artışla yüzde 0,25-0,50 aralığına yükseltti.

ABD Merkez Bankası (Fed), 2018'den bu yana ilk kez faiz artırımına giderek politika faizini 25 baz puan artışla yüzde 0,25-0,50 aralığına yükseltti.

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AA / Dilara Zengin Okay - Ekonomi

Tam Gemi Şok Denemeleri, Merkez Bankası, Fed, Ekonomi, Haberler

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