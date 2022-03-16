Son dakika haberi: ABD Merkez Bankası (Fed), 2018'den bu yana ilk kez faiz artırımına giderek politika faizini 25 baz puan artışla yüzde 0,25-0,50 aralığına yükseltti.
AA - Dilara Zengin Okay - Ekonomi
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Son dakika haberine göre ABD Merkez Bankası (Fed), 2018'den bu yana ilk kez faiz artırımına giderek politika faizini 25 baz puan artışla yüzde 0,25-0,50 aralığına yükseltti.
ABD Merkez Bankası (Fed), 2018'den bu yana ilk kez faiz artırımına giderek politika faizini 25 baz puan artışla yüzde 0,25-0,50 aralığına yükseltti.
AA / Dilara Zengin Okay - Ekonomi