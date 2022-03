Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan vatandaşlara Ramazan müjdesi: Ucuz fiyatla et vereceğiz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Tokat ziyaretinde Tokat Belediyesi Hıdırlık Sosyal Tesisleri'nde çiftçilerle bir araya geldiği programın görüntüleri paylaşıldı.

Genç bir çilek üreticisi "Köyümde yaşamak için bir sürü nedenim var" projesiyle küçükbaş hayvancılık yapmaya başladığını, başlangıçta 100 hayvanı varken, bu sayının 200'ü aştığını, küçükbaş hayvancılıkta çoban bulmanın zor olduğunu, sigorta primi konusunda destek beklediklerini söyledi.

GENÇ ÜRETİCİYLE GÜLÜMSETEN DİYALOG

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Nasıl karlı bir iş mi?" sorusuna genç üretici, "Evet çok karlı. Çilek üretimi daha çok karlı." karşılığını verdi. Erdoğan'ın, "Ortaklığa kabul eder misin?" esprisi üzerine salonda gülüşmeler yaşandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, "Biraz da cumhurbaşkanımıza gönderelim demedin." diyerek şakalaştığı genç üretici, "Her zaman inşallah gönderirim. Genç çiftçilerimize verdiğiniz desteklerden dolayı çok teşekkür ederim." karşılığını verdi.

BAKAN KİRİŞÇİ'YE ÖVGÜ

Veteriner teknikerliği bölümü mezunu olduğunu söyleyen kadın çiftçinin çabasının her türlü takdirin üzerinde olduğunu ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci'ye "Vahit Bey, bu kızımız her türlü tecrübeye sahip." dedi.

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi ise "Radarımızda efendim" yanıtını verdi. Bakan Kirişçi'nin bu cevabı gülüşmelere neden oldu. Erdoğan, bunun üzerine "Hoca da hem profesör hem siyasetçi, dolayısıyla daha yakın çalışmanız lazım. Radarımızda dediğine göre sinyali aldın." ifadelerini kullandı.

Çobanlık konusunun önemine değinen Kirişci ise "Bu sistemin 'köye dönmek için pek çok sebebimiz var' projesi aslında bizim köyden kente göçü tersine çevirmek adına güzel bir proje." diye konuştu.

"VAHİT HOCA BİZE FERDİ TAYFUR'U HATIRLATIYORSUN"

Kirişçi'nin açıklamaları üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Vahit Hoca, sen şimdi bize Ferdi Tayfur'u hatırlatıyorsun. 'Evimize geri dönelim' diyordu ya. Senin hemşehrin. Adanalı olunca..." sözleri yine gülüşmelere neden oldu.

Vahit Kirişci, çobanların sosyal güvenliklerinin hükümet tarafından sağlanması şeklinde bir talep geldiğini belirtirken, bu konuda ilgili bakanlıkla çalışmalarının sürdüğünü, kısa zamanda müjdeler vermeyi umduklarını belirtti.

"SÜRATLE KAPALI SİSTEME GEÇMEMİZ LAZIM"

Çamdere Köyü Muhtarı olduğunu belirten Adnan Eren isimli çiftçi de serada çilek üretimi yaptığını belirtirken, devletin desteği ile köylerine gelen basınçlı sulama sistemiyle adeta üretimde çığır açtıklarını söyledi. Tokat'ın sulamasının bel kemiğini Almus

Barajının oluşturduğunu belirten Eren, su kayıplarının önlenmesi için kanalların kapalı sisteme alınmasını istediklerini dile getirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan da bunun sürekli konuştukları bir konu olduğunu belirterek, şunları söyledi: "Bu açık sistemde buharlaşma ile yaklaşık yüzde 60 su kaybı var. Vahit Bey'le de bunu konuştuk, süratle bizim kapalı sisteme geçmemiz lazım. Çünkü yüzde 60 gibi buharlaşma nedeniyle kaybımızı biz büyük oranda geri çevirmemiz lazım. Bunu geri çevirdiğimiz zaman, kapalı sistemden basınçlı sisteme geçmek suretiyle bu sulamayı yapmak, bizim için hem çok daha karlı, çiftçimiz için de çok çok daha karlı bir netice doğuracaktır. İnşallah bunun alt yapısını, her şeyini süratle yapıp bu adımları da atacağız."

"KİMSE SANA MUHTAR BİLE OLAMAZ DİYEMEZ"

Muhtarın teşekkür etmesi üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın söylediği, "Sana kimse muhtar bile olamaz diyemez, sen oldun." sözleri katılımcıları güldürdü.

Erzak Kooperatifi Başkanlığını yaptığını belirten Gülşen Bekgöz de 7 kadın bir araya gelerek bağ ürünleri ürettikleri kooperatiflerini kurduklarını anlattı. Dubai'ye salamura yaprak gönderdiklerini belirten Bekgöz, ayrıca 14 kadın kooperatifi daha kurulduğunu aktarırken, ürünlerini yurt dışına pazarlamak istediklerini söyledi.

Bekgöz'ün kadın kooperatiflerinin ürünlerini Tarım Kredi Kooperatifi Marketlerinde satmak istediklerini belirtmesi üzerine Erdoğan, "Ne demek. Rahatlıkla satışa hazır" yanıtını verdi. Bakan Kirişçi de bu marketlerin ana misyonunun bu olması gerektiğine işaret ederek, "Biz gerekli desteği sağlayacağız, oralarda raflarda başka markalar yerine Tarım Kredi'nin kendi markası ve kooperatif marklarından biz mutlu oluruz." dedi.

Yeni açılan Tokat Havalimanı'na atıfta bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, kargo taşımacılığında kentin önemli bir yere gelebileceğine dikkati çekerek, "Çünkü buralardan çıkacak malların kargo uçaklarımızla gitmesi, Tokat'a farlı bir hava kazandıracaktır. Buradaki kim bilir ihraç edilecek daha nice ürünler var. Bunları da tabii zaman içinde çeşitlendirerek göreceğiz." şeklinde konuştu.

"BİTİRELİM BU İŞİ"

Tuğba Ezmeci isimli bir kadının, hayvancılık alanında çalıştığını ve bu işi bırakmak istemediğini söylemesi üzerine Erdoğan, Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci'nin et hayvancılığında hayvan arayışında olduğuna değindi.

Erdoğan, "Hayvanlarınızı hemen alır. Şu anda Uruguay'dan hayvan getirmeye çalışıyoruz. Halbuki burada var." dedi.

Salondakilere et hayvancılığında kaç kişinin besicilik yaptığını soran Erdoğan, "Et noktasında iyi bir noktada ise biz hemen Tokat'tan Vahit Bey bu işin içine girelim. Şu anda çünkü kırmızı ette, et hayvancılığında ihtiyacımız var. Niçin Uruguay'dan alalım. Biz kendi ülkemizdeki hayvanları almak suretiyle bu işi bitirelim. Biz süt değil et hayvancılığında alalım ki çiftçimizi de bu noktada rahatlatalım. O da damızlık noktasında da yetiştirmeye devam etsin." ifadelerini kullandı.

Erdoğan'ın sorusu üzerine Ezmeci, kendisinde 22 hayvan bulunduğunu bildirdi. Bunun ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bakan Kirişçi'ye kampanyayı Tokat'ta yaygınlaştırması ve hemen adım atılması talimatı verdi. Kirişci'nin "Efendim, karkas fiyatları..." şeklindeki ifadeleri üzerine Erdoğan, "Sen karkası markası bırak. Önce benim kendi vatandaşımdan, çiftçimden aldığım hayvan benim için en karlı hayvandır." dedi.

Erdoğan'ın "Vermem diyen var mı?" sorusuna salonda bulunanlar hayvanlarını verebileceklerini söyledi, bazı çiftiler de "Hibe ederiz" karşılığını verdi.

VATANDAŞA ET MÜJDESİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan da hibeye gerek olmadığına işaret ederek, şöyle devam etti:

"Uygun fiyatla, Vahit Bey bu konularda güvenilir bir dava arkadaşımdır. Hiçbir zaman vatandaşımızı dara düşürmez. En uygun imkanlarla vatandaşımızdan biz bu hayvanları alırız, süratle de Tarım Kredi olarak bunları piyasaya süreriz. Ramazan geldi, ramazanımızda da istiyoruz ki ucuz fiyatla vatandaşımıza Et Süt Kurumunda falan eti, kıymayı, kuşbaşını verelim."

Tokat'ın Sulusaray ilçesinde yaşayan kadın çiftçi Ezmeci'nin açık su kanallarının kapalı sisteme dönüştürülmesini istediklerini söylemesi üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan, bunun yapılacağını, Sulusaray'ın doğal gaza kavuşması noktasında da çalışma gerçekleştirileceğini dile getirdi.

Niksar'da yaşayan Atanur Yılmaz'ın bakanlıktan kiraladığı bir arazide ceviz bahçesi oluşturduğunu söylemesi üzerine Erdoğan, cevizin çabuk yetişmediğini belirtti.

Yılmaz, yaptığı çalışmaları Erdoğan'a anlattı. Daha sonra söz alan Tokat Arıcılar Birliği Başkanı Ali Demir ise son 4 yılda önemli tesislerin kurulduğunu aktardı. Demir, Tokat'a kurulan havalimanının ürünlerin yurt dışına gönderilmesine de katkı sağlayacağını anlattı.

ERDOĞAN'DAN SALONDAKİLERE TAVSİYE

Erdoğan, akşamları manda yoğurduna hurma, kestane balı, yulaf ezmesi karıştırarak yediğini, bu karışımın şifa olduğunu söyleyerek salondakilere de bunu uygulamalarını tavsiye etti.

Tokat Arıcılar Birliği Başkanı Ali Demir'in Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir toplantı yapmak istediklerini söylemesi üzerine Erdoğan, toplantı için gerekenlerin yapılması talimatını verdi.

"NE VARSA TOPRAKTA VAR"

Toplantıya katılan çiftçilere teşekkür eden Erdoğan, şunları kaydetti:

"Bütün soru sahibi kardeşlerim bizleri çok çok mutlu eden, memnun eden sorular sordular. Biz, sizler gibi kardeşlerimiz, çiftçilerimiz olduktan sonra bu toprakların hakkını ödeyemeyiz. Unutmayın, ne varsa toprakta var. Topraktan geldik yine toprağa gideceğiz. Onun için toprak kadar verimli bir varlık olamaz. Asrın en önemli zenginlik kaynağı petrol falan değildir, tarımdır. Tarımı çok önemsiyorum. Tarımın sizler birer mihmandarısınız. Hayvancılıkta, tarımda atacağımız adımlarla, Vahit Bey sizlerle hemhal olacak. Bu topraklar Türkiye'yi ayağa kaldıracak."

AA / Ekonomi