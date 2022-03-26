Son dakika haber | Yatırımcı rehberi (5)

Bu hafta en fazla kaybettiren yatırım fonu yüzde 3,56 ile Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu oldu.

Fiba Em. ve Hay. Katkı EYF ise yüzde 1,75'lik gerilemeyle en fazla kaybettiren emeklilik yatırım fonu olarak belirlendi.

Yatırım ve emeklilik fonları içinde haftanın en fazla kaybettiren fonları şöyle: