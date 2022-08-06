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Son dakika haber | Yatırımcı rehberi (3)

Son dakika haber | Yatırımcı rehberi (3)

Son dakika ekonomi haberi... Bu hafta yatırım fonları ortalama yüzde 2,04, BES fonları ise yüzde 2,98 değer kazandı.

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Bu hafta yatırım fonları ortalama yüzde 2,04, BES fonları ise yüzde 2,98 değer kazandı.

Yatırım fonları arasında en fazla yükselen yüzde 5,15 ile hisse senedi fonları olurken, bu fonlar arasında gerileyen fon bulunmuyor.

BES fonlarında ise en fazla yükselen yüzde 6,42 ile hisse senedi fonları iken, bu fonlar arasında da gerileyen fon yer almıyor.

Yatırım ve BES fonlarının ortalama haftalık getirileri ile toplam kazandıran ve kaybettiren fon sayıları şöyle:

Fon Kategori AdıHaftalık Kategori Endeks Getiri (%)Fon Kategori AdetFon Kategori Endeks Kazandıran Fon AdetFon Kategori Endeks Kaybettiren Fon Adet
HAFTALIK YATIRIM FONLARI İSTATİSTİKLERİ

Yatırım Fonları2,0442840913
Yatırım Fonları - Borsa Yatırım Fonları3,4615150
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon2,981071021
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları1,2772693
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları2,2755505
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları5,1577751
Yatırım Fonları - Katılım Fonları0,9746423
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları2,3613130
Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları0,3843430
HAFTALIK BES İSTATİSTİKLERİ

Emeklilik Fonları (BES)2,982592572
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları3,9250500
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları2,2511110
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi6,4231310
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar2,581111101
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları2,2730291
Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler2,4213130
Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası0,3913130

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

AA / Elif Ferhan Yeşilyurt - Ekonomi

Ekonomi Haberler Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
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