Son dakika haber! Vestel, uluslararası tasarım yarışmasında 7 ödül ve 8 mansiyon almaya hak kazandı

Son dakika gelişmesine göre Vestel, hem elektronik hem de beyaz eşyada toplam 15 ürünüyle Avrupa Ürün Tasarım Ödülleri'nden (EPDA) Top Design Ödülü ile birlikte 7 ödül ve 8 mansiyon almaya hak kazandı.

Vestel, hem elektronik hem de beyaz eşyada toplam 15 ürünüyle Avrupa Ürün Tasarım Ödülleri'nden (EPDA) Top Design Ödülü ile birlikte 7 ödül ve 8 mansiyon almaya hak kazandı.

Hayata yenilik katan ve hayatı kolaylaştıran teknolojilerle şıklığı bir araya getiren Vestel, her yıl dünya çapında yenilikçi çözümler sunan tasarımların belirlendiği Avrupa Ürün Tasarım Ödülleri'nde (EPDA) büyük başarı elde etti. Dünyanın dört bir yanından başvuru alan ödül programı, Avrupa Parlamentosu iş birliği ile yürütülen tek tasarım yarışması olma özelliği taşıyor.

Üstün tasarım ödülü Vestel Elektronik'in

Vestel'in modüler televizyonu Bestie-V, 'Sürdürülebilir Yaşam' kategorisinin büyük ödülü olan Top Design Ödülü'ne layık görüldü. Runner Duo, Proclama, Pike elektrikli araç şarj cihazları, SOL RC güneş enerjili TV kumandası, Hangout, Spino, Modo, Shell, Majestic TV ve Born TV yenilikçi tasarımlarıyla Vestel Elektronik toplamda 6 ödül ile 7 mansiyonun sahibi oldu.

Yapılan açıklamaya göre, modüler yapısıyla kullanıcıların hayatını kolaylaştıran Bestie-V'nin donanımları kolayca değiştirilmeye ve kişiselleştirilmeye uygun olarak tasarlandı. Şase değişse bile kalıp revizyonu gerektirmeyen ürün kurgusu ile oldukça çevreci bir yaklaşım sergiliyor. Akıllı TV olarak tüm platformlara bağlanabilirlik sağlayan Bestie-V, kullanıcının tercihine göre ürüne eklenebilen harici piller, kamera, hoparlör ve kablosuz şarj cihazı gibi aksesuarları ile kişiselleştirme imkanı sağlıyor. Boyasız çerçevesi ve vidasız montajı ile çevreci bir ürün olan Bestie-V'nin 43 ve 55 inçlik boyutları bulunuyor.

Vestel Beyaz Eşya'ya da 1 ödül 1 mansiyon

Beyaz eşya tasarımlarıyla da fark oluşturan markanın Duo Ankastre Fırını tasarım, AIO Bulaşık Makinesi de mansiyon ödülünü almaya hak kazandı. Yapılan açıklamaya göre, cam arkasından uygulanan mat Duo baskı ile malzeme kullanımına yeni bir soluk getiren Duo Ankastre Fırın, bu uygulama ile güçlü ve etkileyici bir görünüm kazanırken, baskı alanı üzerine özenle yerleştirilen kontrol elemanları uygulamayı fonksiyonla birleştiriyor. AIO Bulaşık Makinesi ise teknolojik gelişmeleri kullanıcı dostu bir dilde sunuyor. Esnek sepetler ve diğer uyumlu aksesuarlar ürüne kullanım kolaylığı katarken, üçlü yıkama püskürtme kolları daha verimli bir yıkama performansı sağlıyor. UV-C teknolojisi ile susuz dezenfeksiyon sağlayarak tüm virüsleri temizleme özelliğine sahip olan ürün aynı zamanda Wi-Fi ile uzaktan kontrol edilebiliyor. - İSTANBUL