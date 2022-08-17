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Son dakika haber! Valiliğin iptal kararının ardından simit tezgahlarda zamsız satılıyor

Son dakika haber! Valiliğin iptal kararının ardından simit tezgahlarda zamsız satılıyor

Ekonomi Haberleri

Son dakika haberi: Eskişehir'de simide gelen zammın valilik tarafından iptal edilmesinin ardından simit 4 TL'den satılmaya başlandı.

Eskişehir'de simide gelen zammın valilik tarafından iptal edilmesinin ardından simit 4 TL'den satılmaya başlandı.

Kentte 3,5 TL olan 100 gram simidin fiyatı, Ticaret Odası'nın Temmuz ayı Meclis toplantısında aldığı kararla 4,5 TL'ye yükselmişti. Eskişehir Valiliği, alınan zam kararını iptal etti. İptal kararının ardından simit, Eskişehir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği'nce belirlenen 4 TL'ye satılıyor.

Simit satıcıları ise, Ticaret Odasının aldığı zam kararı tarifesinin kendilerine ulaşmadığı için fiyatı yükseltmediklerini, simidi Eskişehir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği'nce belirlenen 4 TL'den satmaya devam ettiklerini dile getirdi. - ESKİŞEHİR

İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

Eskişehir Simit Ekonomi Haberler Son Dakika

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