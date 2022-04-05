Son dakika haber | Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu: 2053'e geldiğimizde bölünmüş yol ağımızı 38 bin 60 kilometreye, otoyol ağımızı ise 8 bin 325 kilometreye... - Haberler

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Son dakika haber | Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu: 2053'e geldiğimizde bölünmüş yol ağımızı 38 bin 60 kilometreye, otoyol ağımızı ise 8 bin 325 kilometreye...

AA - Uğur Aslanhan - Ekonomi
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Son dakika haber | Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu: 2053'e geldiğimizde bölünmüş yol ağımızı 38 bin 60 kilometreye, otoyol ağımızı ise 8 bin 325 kilometreye...

Son dakika ekonomi haberine göre Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu: 2053'e geldiğimizde bölünmüş yol ağımızı 38 bin 60 kilometreye, otoyol ağımızı ise 8 bin 325 kilometreye yükselteceğiz.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu: 2053'e geldiğimizde bölünmüş yol ağımızı 38 bin 60 kilometreye, otoyol ağımızı ise 8 bin 325 kilometreye yükselteceğiz

AA / Uğur Aslanhan - Ekonomi

Adil Karaismailoğlu, TEM Otoyolu, Ekonomi, Haberler

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