Türkiye'nin limon tuzu ithalatını azaltan yatırımda kapasite artışına gidiliyor

Adana'da bir yıl önce faaliyete geçen Tezkim Sitrik Asit Fabrikası'nın yönetimi, halk arasında limon tuzu olarak bilinen sitrik asit üretimini yıllık 50 bin tondan 100 bin tona çıkarmak için düğmeye bastı.

Tezcanlar Yatırım AŞ, Türkiye'nin yılda 55-60 bin ton civarında ithal ettiği limon tuzunun tamamının ülkede üretilmesi için 2017 yılında proje çalışmalarına başladı.

Adana Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi'nde 2018'de temeli atılıp 2020 yılı sonunda hazır hale gelen fabrika, 2021 yılında tam kapasite faaliyete geçerek bir yılda yurt dışından alınan limon tuzu miktarını büyük oranda azalttı.

Gıdadan ilaç sanayisine kadar birçok alanda kullanılan ve önemli bir ham madde olan limon tuzunu yıllık 50 bin ton üreten fabrika, Türkiye'nin bu alandaki ithalatını azalttığı gibi üretiminin bir bölümünü de yurt dışına da satarak ülkeye döviz girdisi sağladı.

Sitrik asit üretimini yıllık 50 bin tondan 100 bin tona çıkarmayı planlayan Tezkim Sitrik Asit Fabrikası, bu hedefine 2024 başında ulaşmayı amaçlıyor.

Yıllık 50 bin ton limon tuzu üretiminin yüzde 60'nı Türkiye içine yüzde 40'nı ise yurt dışına gönderen firma, kapasite ile birlikte ihracatını da artırarak ekonomiye daha fazla döviz girdisi sağlamayı hedefliyor.

Tezcanlar Yatırım AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Tezcan, AA muhabirine, dünyadaki sitrik asit talebinin büyük kısmının Çin ve ABD'de bulunan üreticiler tarafından karşılandığını, pazarın yüzde 80'ine hakim olan Çin'in bu üretimde ön plana çıktığını belirtti.

Türkiye'de üretilmeyen sitrik asidi geçen yıl üretmeye başlamalarıyla ithalatta ciddi bir düşüş yaşandığını ifade eden Tezcan, şunları söyledi:

"Sitrik asit üretimi bizim hayalimizdi. Türkiye, yılda ihtiyacı olan 50 bin tonun tamamı ithal ediyordu. Biz de bu ithalatın tamamını karşılayabilecek şekilde 50 bin ton kapasiteli yatırıma başladık. Biz üretime başlayınca iç piyasanın ithalatı 29 bin tona kadar düştü. Üretimimizin yüzde 60'ını iç piyasaya verdik, yüzde 40'ını da ihraç ettik. İthalatı önleme ve ihracata katkımızı bir arada düşünürsek cari açığın kapatılması yönüne 100 milyon dolar katkı sağladık."

Tezcan, gerek iç piyasa gerekse dünyada sitrik aside olan ihtiyacın arttığını gözlemlediklerini ve bundan dolayı yatırımı büyütme kararı aldıklarını bildirdi.

Türkiye'nin sitrik asit ihtiyacını karşılamak istediklerini ifade eden Tezcan, "Şu an kapasite artırımına başladık. Allah nasip ederse kısa süre içinde üretimimizi iki katına, 100 bin tona çıkaracağız. Bunun yarısını iç piyasa yarısını ihracata yönlendirmeyi hedefliyoruz." dedi.

Yeni yatırımlar yolda

Tezcan, halihazırda yakıt sektöründe kullanılmak üzere 35 bin ton kapasiteli etanol üretimi yaptıklarını belirtti.

Etanol üretiminde farklı sektörlere de ulaşmak istediklerini, bu amaçla kapasite artışı yapacaklarını ifade eden Tezcan, şunları söyledi:

"Yakıt sektörünün ötesinde özellikle kozmetik için gerekli Ekstra Nötral Etil-Alkol (ENA) üretme çalışması yürütüyoruz. Mevcut kapasitemizi yüzde 200 arttıracağız. Mayıs ayında ENA üretimimizi, gelecek yılın son çeyreğinde de kapasite artışımızı tamamlamayı planlıyoruz. Ayrıca biyo etil asetat üretimi için de çalışmalarımız hızla devam ediyor. Bu tesisimizi de en kısa sürede faaliyete geçirerek kimya sektöründe büyümeye devam etmek istiyoruz."