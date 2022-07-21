Son dakika haber... Toprakkale-Bahçe İstasyonları Arası Çift Hatlı Demiryolu Projesi için acele kamulaştırma kararı Son dakika haberine göre Toprakkale-Bahçe İstasyonları Arası Çift Hatlı Demiryolu Projesi kapsamında Osmaniye sınırları içinde belirtilen taşınmazlar ile üzerlerindeki muhdesatın, acele kamulaştırılmasına karar verildi. Toprakkale- Bahçe İstasyonları Arası Çift Hatlı Demiryolu Projesi kapsamında Osmaniye sınırları içinde belirtilen taşınmazlar ile üzerlerindeki muhdesatın, acele kamulaştırılmasına karar verildi. Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, Toprakkale-Bahçe İstasyonları Arası Çift Hatlı Demiryolu Projesi kapsamında Osmaniye sınırları içinde yer alan ve kararda güzergahı, bulundukları yer ve ada/parsel numaraları gösterilen taşınmazlar ile üzerlerindeki muhdesatın Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü tarafından acele kamulaştırılması kararlaştırıldı. AA / Arife Yıldız Ünal - Ekonomi Toprakkale Osmaniye Bahçe Ekonomi Haberler Son Dakika

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