Son dakika haber: Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank: "Tersine beyin göçü programları kapsamında, biz 47'si Türk 63 yeni araştırmacı olmak üzere araştırmacıları...
İhlas Haber Ajansı - Ekonomi
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Son dakika haberler: Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank: "Tersine beyin göçü programları kapsamında, biz 47'si Türk 63 yeni araştırmacı olmak üzere araştırmacıları Türkiye'ye getiriyoruz.
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank: "Tersine beyin göçü programları kapsamında, biz 47'si Türk 63 yeni araştırmacı olmak üzere araştırmacıları Türkiye'ye getiriyoruz." - ANKARA
İhlas Haber Ajansı / Ekonomi