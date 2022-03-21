Son dakika haber: Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank: "Tersine beyin göçü programları kapsamında, biz 47'si Türk 63 yeni araştırmacı olmak üzere araştırmacıları... - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haber: Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank: "Tersine beyin göçü programları kapsamında, biz 47'si Türk 63 yeni araştırmacı olmak üzere araştırmacıları...

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi
 - Güncelleme:
Son dakika haber: Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank:

Son dakika haberler: Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank: "Tersine beyin göçü programları kapsamında, biz 47'si Türk 63 yeni araştırmacı olmak üzere araştırmacıları Türkiye'ye getiriyoruz.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank: "Tersine beyin göçü programları kapsamında, biz 47'si Türk 63 yeni araştırmacı olmak üzere araştırmacıları Türkiye'ye getiriyoruz." - ANKARA

İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

Mustafa Varank, Türkiye, Türk, Ekonomi, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title