Son dakika haber... Rus rublesi, dolar karşısında yükselişini sürdürüyor

Rusya'nın Batılı ülkelere doğal gaz ihracatında rubleyle ödeme alınacağını duyurmasından bu yana gerileyen dolar/ruble paritesi, 25 Şubat'tan bu yana ilk defa 83 seviyesine indi.

Moskova Borsası verilerine göre, bugün dolar/ruble paritesi yüzde 6,65 düşüşle 83,7 seviyesine, avro/ruble paritesi de yüzde 4 düşüşle 92,8'e indi.

Ukrayna'da 24 Şubat'ta başlayan savaş öncesi yaklaşık 80 bandından işlem gören dolar/ruble paritesi, 9 Mart'ta 120'ye kadar çıkarken, bu seviyeden yaklaşık yüzde 30 gerileyerek 25 Şubat'tan bu yana ilk defa 83 seviyesine düştü.

Analistler, Rus gazına yönelik rubleyle ödeme adımının yanı sıra, bugün İstanbul'da gerçekleşen Ukrayna- Rusya müzakereleri sonucunda olumlu yönde bazı ilerlemeler sağlanmasının da Rus rublesini desteklediğini bildirdi.

Gaz ihracatında rubleyle ödeme dönemi

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 23 Mart'ta doğal gaz satışı ödemelerinde Rus rublesine geçme planını duyurmuştu.

Batılı ülkelerin, Rus varlıklarını dondurarak gayrimeşru adımlar attığını vurgulayan Putin, "Batı aslında kendi para birimlerine yönelik güveni zedeledi. Şimdi herkes dolar ve avro cinsinden yükümlülüklerin yerine getirilemeyebileceğini biliyor." diye konuşmuştu.

Putin, Rusya'nın ihracatta ödemeleri dolar ve avro ile almasının anlamsız olduğuna işaret ederek, "ABD ve AB'ye mallarımızı tedarik ederken ödemeleri dolar, avro ve bazı para birimleri üzerinden almanın artık bizim için hiçbir anlam ifade etmediği açıktır. Dost olmayan ülkelere doğal gaz satışının ödemelerinde Rus rublesine geçmeyi planlıyoruz." demişti.

Almanya Ekonomi ve İklimi Koruma Bakanı Robert Habeck ise dün yaptığı açıklamada, Rusya'nın doğal gaz ödemelerinde rubleye geçme talebinin kabul edilemez olduğunu bildirmişti.