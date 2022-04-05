Son dakika haber | Reel efektif döviz kuru endeksi yükseldi

Reel efektif döviz kuru endeksi, Mart ayında 0,09 puan arttı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) verilerine göre, 2022 Mart ayı reel efektif döviz kuru endeksi, TÜFE bazında bir önceki aya kıyasla 0,09 puan artarak 54,01'e yükseldi. Endeks, bir önceki ayda 53,92 seviyesinde gerçekleşmişti. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı / Ekonomi