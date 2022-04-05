Son dakika haber | Reel efektif döviz kuru endeksi yükseldi - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haber | Reel efektif döviz kuru endeksi yükseldi

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi
 - Güncelleme:
Son dakika haber | Reel efektif döviz kuru endeksi yükseldi

Son dakika ekonomi haberine göre Reel efektif döviz kuru endeksi, Mart ayında 0,09 puan arttı.

Reel efektif döviz kuru endeksi, Mart ayında 0,09 puan arttı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) verilerine göre, 2022 Mart ayı reel efektif döviz kuru endeksi, TÜFE bazında bir önceki aya kıyasla 0,09 puan artarak 54,01'e yükseldi. Endeks, bir önceki ayda 53,92 seviyesinde gerçekleşmişti. - İSTANBUL

Dolar kuru ne kadar? Dolar kaç TL? Dolar alış ve satış fiyatları için tıklayın.
Altın fiyatları için tıklayın. Gram altın ne kadar? Çeyrek altın ne kadar?

İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Döviz Kuru, TCMB, Mart, Ekonomi, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title