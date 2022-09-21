Son dakika haber: New York borsası Fed'in faiz kararı öncesi yükselişle açıldı Ekonomi Haberleri Bir son dakika haberine göre NEW New York borsası, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) bugün açıklayacağı faiz kararı öncesi güne yükselişle başladı. NEW New York borsası, ABD Merkez Bankası'nın ( Fed ) bugün açıklayacağı faiz kararı öncesi güne yükselişle başladı. Açılışta Dow Jones endeksi, yüzde 0,52 artarak 30.864,49 puana yükseldi. S&P 500 endeksi yüzde 0,57 artışla 3.877,76 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,34 kazançla 11.463,45 puana çıktı. Analistler, ABD Merkez Bankası'nın ( Fed ) bu akşam açıklayacağı faiz kararı öncesi piyasalardaki dalgalı seyrin sürdüğünü belirterek, karar sonrası Fed Başkanı Jerome Powell'ın yapacağı konuşma ve güncellenen makroekonomik projeksiyonlarda para politikasının gelecek dönem seyrine ilişkin ipuçlarının aranacağını söyledi. Para piyasalarındaki fiyatlamalarda ABD Merkez Bankası'nın (Fed) bu akşam yüzde 84 ihtimalle 75 baz puan faiz artırmasının beklendiğini aktaran analistler, kasım toplantısı için ise tahminlerin 50 baz puanda yoğunlaştığını kaydetti. Ekonomi Kaynak: AA / Burhan Sansarlıoğlu Tam Gemi Şok Denemeleri Merkez Bankası New York Fed Ekonomi Haberler Son Dakika

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