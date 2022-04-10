Son dakika haber | MÜSİAD Geleneksel İftar Programı

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Genel Başkanı Mahmut Asmalı, "Başlatmış olduğumuz Anadolu'da Üretim ve Yatırım Hareketi neticesinde, 1 milyar dolarlık ihracatı aşan illerimizin sayısını 30'a çıkarmayı hedefliyoruz." dedi.

MÜSİAD tarafından düzenlenen Geleneksel İftar Programı, AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç ve davetlilerin katılımıyla derneğin genel merkezinde gerçekleştirildi.

Programda konuşan Asmalı, yurt içinde 83 irtibat noktası, yurt dışında ise 81 ülkede toplam 164 irtibat noktasına ulaşan MÜSİAD'ın, üretim ve hizmet döngüsüne kadim Ahilik geleneği çerçevesinde yön verdiğini dile getirdi.

Gençlerin farklı mesleki-teknik eğitimlere yönelmeleri ve kendilerini geliştirmeleri yolunda önemli adımlar attıklarını belirten Asmalı, değişik sektörlerde mesleki ve teknik eğitimlere yönelik ihtiyacı tespit edecek kapsamlı bir eğitim raporu üzerinde çalıştıklarını kaydetti.

Asmalı, nitelikli ara eleman ihtiyacının, bu tip eğitimlerin hızlandırılması ve yaygınlaştırılmasıyla karşılanabileceğine inandıklarını belirterek, "Bizim için ara eleman, aranan eleman demektir." ifadesini kullandı.

Milli Eğitim Bakanlığının başlattığı 2022 yılında 1 milyon çırağa ulaşma hedefinin de genç işsizliğinin önüne geçeceğini vurgulayan Asmalı, sözlerini şu şekilde sürdürdü:

"MÜSİAD olarak İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Eğitime Destek Platformu ile Ahilik Kültürü ile Milli Üretim Hareketi İş Birliği Protokolü imzalamış bulunuyoruz. İş piyasasının ihtiyaçları dikkate alınarak hazırlanan protokol, gereksinim duyulan nitelikli insan gücü oluşturulmasına ilişkin teknoloji, donanım, insan kaynağı, AR-GE, üretim odaklı konular ve Ahilik kültürü ile ilgili çalışmaların çok boyutlu gündeme alınarak değerlendirilmesini sağlayacak."

Asmalı, MÜSİAD olarak Türkiye ekonomisine katma değer sağlamak, üretim projeksiyonunu güçlendirmek ve ihracat sürecine ivme kazandırmak için 2022'yi yatırım yılı ilan ettiklerini belirterek, "Hükümetimizin yönetimsel stratejilerini, istihdam ve yatırım hedeflerini teşvik etme noktasında da önemli sorumluluklar üstlendik." dedi.

"En önemli projelerimizin başında 'Anadolu Üretim ve Yatırım Hareketi' geliyor"

Türkiye'nin 2023 yılı hedeflerini gerçekleştirme noktasında aralarında büyükşehirlerin de bulunduğu 40'ın üzerinde noktada yatırım seferberliği başlattıklarını ifade eden Asmalı, sözlerini şu şekilde sürdürdü:

"İnşa edilen değerler zinciri çerçevesinde Türkiye'nin kalkınmasına katkıda bulunacak ve halkımızın refah seviyesini yükseltecek en önemli projelerimizin başında ise 'Anadolu Üretim ve Yatırım Hareketi' geliyor. MÜSİAD üyelerimiz, ilk etapta 20 milyar TL'lik yatırım projesini hayata geçirdi. Samsun'da 7,6 milyar TL, Adana'da 4 milyar TL, İzmir'de 1,6 milyar TL ve Sakarya'da 660 milyon TL'lik yatırım projelerine imza atıldı. 20 milyar TL'yi bulan ilk etap yatırımıyla toplamda 25 bine varan ilave istihdam oluşturulacak. 'Anadolu Üretim ve Yatırım Hareketi', bu noktada hem iş gücü piyasasını hareketlendirecek hem de bölgesel kalkınmayı destekleyecek. Türkiye'nin 81 ilinin de üretim ve ihracat odaklı stratejik ilerleme hamlesini güçlendirecek bir yatırım projeksiyonu çerçevesinde ilerleyeceğiz. Başlatmış olduğumuz Anadolu'da Üretim ve Yatırım Hareketi neticesinde, 1 milyar dolarlık ihracatı aşan illerimizin sayısını ise 30'a çıkarmayı hedefliyoruz."