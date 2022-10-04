Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haber: Migros Ticaret AŞ'den elektrikli araçlara şarj hizmeti sunacak şirket kurma kararı

Ekonomi Haberleri

Son dakika haber: Migros Ticaret AŞ'den elektrikli araçlara şarj hizmeti sunacak şirket kurma kararı

Edinilen son dakika gelişmesine göre Migros Ticaret AŞ tarafından, şirketin faaliyet gösterdiği lokasyonlarda elektrikli araçlara elektrik enerjisi temininin sağlandığı şarj ünitesi ve istasyonlarının kurulması, şarj ağı ve şarj istasyonlarının işletilmesi ve şarj hizmetinin sunulması amacıyla, yeni bir anonim şirket kurulmasına...

Migros Ticaret AŞ tarafından, şirketin faaliyet gösterdiği lokasyonlarda elektrikli araçlara elektrik enerjisi temininin sağlandığı şarj ünitesi ve istasyonlarının kurulması, şarj ağı ve şarj istasyonlarının işletilmesi ve şarj hizmetinin sunulması amacıyla, yeni bir anonim şirket kurulmasına karar verildiği bildirildi.

Migros Ticaret AŞ'nin Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yer alan açıklamasında, Migros Ticaret AŞ'nin faaliyet gösterdiği lokasyonlarda elektrikli araçlara elektrik enerjisi temininin sağlandığı şarj ünitesi ve istasyonlarının kurulması, şarj ağı ve şarj istasyonlarının işletilmesi ve şarj hizmetinin sunulması amacıyla, yeni bir anonim şirket kurulmasına karar verildiği belirtildi.

Açıklamada, söz konusu hizmetlerin verilebilmesi için alınması gereken yasal izinler için Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu dahil gerekli başvuruların yapılacağı aktarılarak "Yeni şirket Migros Ticaret AŞ'nin yüzde 100 bağlı ortaklığı olacak olup nakden ödenecek olan kuruluş sermayesi ise 4 milyon 500 bin TL olacaktır." ifadesi kullanıldı.

Kaynak: AA / Elif Ferhan Yeşilyurt - Ekonomi

Migros Ekonomi Haberler Son Dakika

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title