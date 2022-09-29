Son dakika haber | Karadeniz'de balık patlaması

Son dakika ekonomi haberine göre Karadeniz'de son yılların en bol balık av sezonu yaşanırken, tezgahlar palamut ve çinekopla doldu.

Karadeniz'de son yılların en bol balık av sezonu yaşanırken, tezgahlar palamut ve çinekopla doldu.

Bu sezon hem balıkçının hem de vatandaşın yüzünü güldüren Karadeniz, 1 Eylül'den beri tezgah ve sofraların balıkla şenlenmesini sağladı. Yıllardır bol avlanamayan palamut ve çinekop, balıkçı tezgahlarına kasa kasa gelmeye başlayınca vatandaşlar da daha tezgaha düşmeden balıkları almaya koşuyor. Vatandaşlar, halden balıkçı tezgahlarına gelen balıkları daha tezgaha dizilmeden almaya başlıyor.

"Palamut ve çinekopta patlama var"

Geçen yıl oldukça az çıkan palamut ve çinakopun bu sene bol çıktığını ifade eden Balıkçı Onurcan Köse, "Geçen sene olmayan palamut bu sene bol miktarda çıkıyor. Sezon açıldığından beri 35 TL'den sattığımız palamutları bolluk nedeniyle 25 TL'den satıyoruz. Bu palamut 15 gün sonra böyle bol çıkmaz ve bu fiyatlara da inmez. Herkes bu bolluğun kıymetini bilip dolabını doldursun. Palamudun yanı sıra mezgit kilo 20, istavrit kilo 30 TL. Çinekop balığında da palamut gibi patlama yaşanıyor. Çinekopun kilosunu 40 TL'den satıyoruz. Geçen yıllarda çinekop hiç yoktu. Çinekopu geçen yıl 100 liraya satıyorduk, bu sene 40 TL. Balık fiyatları bedava ama vatandaşlar hala burun kıvırıyor. Bence bu fiyatlardan bolca balık alınmalı" dedi.

Balıkçı tezgahlarında satın alma kuyruğu oluşturan vatandaşlar ise bu sene balığın geçen yıllara göre oldukça bol çıktığını, balık fiyatlarının beyaz ve kırmızı ete göre uygun olduğundan balık aldıklarını söyledi. - SAMSUN