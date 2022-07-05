Son dakika haber: İso Başkanı Bahçıvan: Son BDDK Kararlarıyla İyice Kangren Haline Gelen Gelişmeler Nedeniyle İhracatçı Sanayiciler Kaliteli Finansmana Erişimde Ciddi...

İstanbul Sanayi Odası (İSO) Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan, "Merkez Bankası kaynaklı farklı sorunlardan kaynaklanan son Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) uygulamaları ile iyice kangren haline gelen gelişmelerin, ihracatçı sanayicilerimizin kaliteli finansmana erişimi noktasında çok ciddi problemler oluşturmaya başladığını müşahede ediyor ve izliyoruz" dedi.

İSO Başkanı Erdal Bahçıvan, bugün yaptığı yazılı açıklamada, ihracatçı sanayicilerin kaliteli finansmana erişiminde ciddi problemler yaşamaya başladığını, en kısa sürede kalıcı bir çözüm getirilmediği takdirde yakın gelecekte ihracat rakamlarında da üretim rakamlarında da ekonomiyi olumsuz etkileyecek birtakım gelişmeler yaşanabileceğini vurguladı. Bahçıvan'ın açıklaması şöyle:

"TÜRK EXİMBANK KREDİ KAYNAKLARINDA SON DÖNEMLERDE CİDDİ SORUNLAR YAŞANMAKTADIR: Son uygulanan ekonomi politikalarıyla ekonomimizin, üretimimizin ve cari açığa dönük en güçlü destek ve can suyu olan ihracatçı sanayicilerimizin en önemli finansal destek kalemi olan Türk Eximbank kredi kaynaklarında son dönemlerde ciddi sorunlar yaşanmaktadır. Türk Eximbank'ın bütün iyi niyetine rağmen kendi dışında kaynaklanan bu sorunlar, banka yönetimine de sıkıntı yaşatmaktadır.

SON BDDK UYGULAMALARI İLE FİNANSMANA ULAŞIM İYİCE KANGREN HALİNE GELDİ: Öncelikli olarak, Merkez Bankası kaynaklı farklı sorunlardan kaynaklanan son BDDK uygulamaları ile de iyice kangren haline gelen gelişmelerin, ihracatçı sanayicilerimizin kaliteli finansmana erişimi noktasında çok ciddi problemler oluşturmaya başladığını müşahede ediyor ve izliyoruz.

İHRACAT VE SANAYİ SEKTÖRÜMÜZÜN BU TÜR TATSIZ SÜRPRİZLERİ HİÇ HAK ETMEDİKLERİNE İNANIYORUZ: Özellikle bayram öncesi gibi hassas bir dönemde bu konu, üretim ve ihracat dünyamızı hak etmediği bir finans darboğazıyla karşı karşıya bırakıyor. İhracat ve sanayi sektörümüzün bu tür tatsız sürprizleri hiç hak etmediklerine inanıyoruz. Bu konuya, bırakın önümüzdeki günleri, en kısa sürede kalıcı bir çözüm getirilmediği takdirde yakın gelecekteki ihracat rakamlarında da üretim rakamlarında da ekonomimizi olumsuz etkileyecek birtakım gelişmelerin arifesinde olduğumuzu üzülerek gözlemliyoruz."

ANKA / Ekonomi