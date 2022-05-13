Son dakika haber: Gayrimenkul danışmanı Turkmen: 'Rus yatırımcılar Mersin ve Alanya'daki gayrimenkullere yoğunlaştı'

Yabancı girişimcilerin gayrimenkul danışmanlığını yapan Devlet Turkmen, Rus yatırımcıların bu sene Mersin ve Alanya'da gayrimenkul alımına yoğunlaştığını söyledi.

Yabancı turistlerin Türkiye'de konut alımında başvurduğu kişilerin başında gelen gayrimenkul danışmanı Devlet Turkmen, son dönemdeki Ukrayna-Rusya savaşını değerlendirip yabancıların bu seneki gözde illeri ile ilgili bilgi verdi. Konut fiyatlarının yabancılar açısından pek çok ülkeye göre daha avantajlı olmasından dolayı turistlerin Türkiye'yi tercih ettiğini belirten Turkmen, konum olarak da Akdeniz'in ilk sırada olduğunu kaydetti. Devlet Turkmen, "Rusya-Ukrayna arasındaki savaş birçok kişinin ülkelerini terk etmesine neden oldu. Türkiye'nin de en çok turist ağırladığı bu iki ülkedeki yabancılar da ülkemizden ev bakmaya başladı. Geçtiğimiz yıllarda da olan talep bu yıl en üst seviyeye çıkmış durumda. Bunun en önemli nedenleri arasında Türkiye'nin turistik konumu geliyor. Diğer bir önemli durum ise konut fiyatları yabancılar açısından diğer ülkelere oranla daha çok avantajlı. Bu avantaj, konut fiyatlarındaki son dönem artışlarına rağmen sürüyor. Müşterilerimizle konuşuyoruz, neden Türkiye'yi tercih ettiklerini öğrenmek istiyoruz, aldığımız cevapların neredeyse tamamı Türkiye şartlarının kendileri için uygun olması. Türkiye'nin içinde bulunduğu ekonomik zorluklar elbette geçicidir, hükümetimizin attığı kararlı adımların meyvelerini çok yakın zamanda alacağız. Biz de elimizden geldikçe Türkiye'ye döviz girdisi sağlamaya çalışıyoruz. Bu sene Rus yatırımcılarının çoğu Mersin ve Alanya'da konut alımına yoğunlaştı. Ege Bölgesi de tercihleri arasında tabi, biz Rus ve Ukrayna'dan gelen turistleri ağırlamaya devam ediyoruz. Türkiye konumu itibari ile birçok ülkeyi geride bırakıyor. Şartların da onlara göre uygun olması, ilk tercihin Türkiye olmasını sağlıyor" dedi.

"Savaş iki ülkeyi de olumsuz etkiledi"

Rusya-Ukrayna arasında Şubat ayından beri devam eden savaşın her iki ülkeyi de olumsuz etkilediğini vurgulayan Devlet Türkmen, "Türkiye'yi en çok ziyaret eden yabancı turistler Ukrayna ve Rusya'dan geliyor. Son dönemlerde Ukrayna'da yaşayan vatandaşlar savaş nedeni ile ülkelerini terk etmeye başladı, Rusya halkı da tedirgin. Hal böyle olunca tatili düşünecek insan sayısı da azalıyor. Biz elimizden geldiği kadarıyla yatırımcıları Türkiye'ye çekip daha fazla dövizin ülkeye girmesini sağlamaya devam edeceğiz" diye konuştu. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı / Ekonomi