Son dakika haber! Emet'te orman yangını sonrası ürünlerde zarar tespit çalışması Gelen son dakika haberlerine göre Kütahya'nın Emet ilçesi Küreci Köyünde meydana gelen orman yangını nedeniyle İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünce üreticilerin ürünlerinde meydana gelen zarar tespit çalışması gerçekleştirildi. Kütahya'nın Emet ilçesi Küreci Köyünde meydana gelen orman yangını nedeniyle İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünce üreticilerin ürünlerinde meydana gelen zarar tespit çalışması gerçekleştirildi. Konuyla ilgili Emet İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamada," Müdürlüğümüz teknik personeli tarafından Küreci Köyünde meydana gelen orman yangını sebebiyle üreticilerimizin ürünlerinde meydana gelen zarar tespit çalışması yapıldı" denildi. - KÜTAHYA İhlas Haber Ajansı / Ekonomi Hisarcık Kütahya Ekonomi Haberler Son Dakika

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