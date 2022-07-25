Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı: Emekli Sandığı Kapsamında emekli, malul, vazife malulü, dul veya yetim aylığı alanlara 2022 Temmuz ayı zam... Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı: Emekli Sandığı Kapsamında emekli, malul, vazife malulü, dul veya yetim aylığı alanlara 2022 Temmuz ayı zam farkları 28 Temmuz'da ödenecek. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı: Emekli Sandığı Kapsamında emekli, malul, vazife malulü, dul veya yetim aylığı alanlara 2022 Temmuz ayı zam farkları 28 Temmuz'da ödenecek. AA / Eda Özdener - Ekonomi Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Ekonomi Güncel Haberler

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