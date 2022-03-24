Son dakika haber: EİB 16. Moda Tasarım Yarışması'nda kazananlar belli oldu

Ege İhracatçı Birliklerince (EİB) bu yıl 16'ncı kez düzenlenen "EİB Moda Tasarım Yarışması"nda birinciliği Hasan Hüseyin Çanga, ikinciliği Eda Polat, üçüncülüğü ise Burak Günel elde etti.

EİB'den yapılan açıklamaya göre, Ege Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliğince hazırlanan ve Ticaret Bakanlığı desteğiyle düzenlenen etkinliğin kazananları belli oldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı İsmail Gülle, düzenlenen tasarım yarışmalarının sektöre çok büyük değerler kazandırdığını bildirdi.

Ege Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği Başkanı Burak Sertbaş da genç modacılara tanınan bu fırsatlarla döngüsel tekstil sürecinin en temelinden başladıklarını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Sürdürülebilirlik böyle başlar. Biz gençlerimizle beraber daha çok sınırları aşarız. Böyle pırıl pırıl gençler olduğu sürece bu sektör hiç bitmeyecek, biz dünyayı fethetmeye devam edeceğiz."

Konuşmaların ardından yarışmanın sonuçları açıklandı.

Buna göre birinci "Gentle Prototype" adlı tasarımıyla Hasan Hüseyin Çanga oldu. İkinciliği "THX 1138" adlı tasarımıyla Eda Polat kazanırken, üçüncü ise "Wanderlust" adlı tasarımıyla Burak Günel oldu.

Yarışmanın birincisi Çanga 18 bin lira ödülün sahibi olurken, ikinci olan Polat 13 bin lira ve üçüncülüğü kazanan Günel de 8 bin lira para ödülünün sahibi oldu.

Dereceye giren tasarımcılar Ticaret Bakanlığı desteğiyle dünyanın önemli moda okullarında 2 yıl süreyle eğitim alma hakkı da kazandı.