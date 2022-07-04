Son dakika haber! Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin: "İşçilere verilen zam memurların altında değil. Arada bir fark yok. Aradaki fark, işçilere verdiğimiz... - Haberler

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Son dakika haber! Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin: "İşçilere verilen zam memurların altında değil. Arada bir fark yok. Aradaki fark, işçilere verdiğimiz...

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi
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Son dakika haber! Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin: 'İşçilere verilen zam memurların altında değil. Arada bir fark yok. Aradaki fark, işçilere verdiğimiz...

Son dakika ekonomi haberine göre Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin: "İşçilere verilen zam memurların altında değil. Arada bir fark yok. Aradaki fark, işçilere verdiğimiz zammı eksik bularak yıl sonuna kadar tamamladık.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin: "İşçilere verilen zam memurların altında değil. Arada bir fark yok. Aradaki fark, işçilere verdiğimiz zammı eksik bularak yıl sonuna kadar tamamladık." - ANKARA

İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

Vedat Bilgin Ekonomi Haberler Son Dakika

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