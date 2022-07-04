Son dakika haber: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin: "Yüzde 30'luk zam (asgari ücret zammı) 6 ay için verilmedi. Ara zam olarak verildi."
İhlas Haber Ajansı - Ekonomi
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Son dakika habere göre Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin: "Yüzde 30'luk zam (asgari ücret zammı) 6 ay için verilmedi.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin: "Yüzde 30'luk zam (asgari ücret zammı) 6 ay için verilmedi. Ara zam olarak verildi." - ANKARA
İhlas Haber Ajansı / Ekonomi