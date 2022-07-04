Son dakika haber: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin: "Yüzde 30'luk zam (asgari ücret zammı) 6 ay için verilmedi. Ara zam olarak verildi." - Haberler

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Son dakika haber: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin: "Yüzde 30'luk zam (asgari ücret zammı) 6 ay için verilmedi. Ara zam olarak verildi."

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi
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Son dakika haber: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin: 'Yüzde 30'luk zam (asgari ücret zammı) 6 ay için verilmedi. Ara zam olarak verildi.'

Son dakika habere göre Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin: "Yüzde 30'luk zam (asgari ücret zammı) 6 ay için verilmedi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin: "Yüzde 30'luk zam (asgari ücret zammı) 6 ay için verilmedi. Ara zam olarak verildi." - ANKARA

İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

Asgari Ücret Vedat Bilgin Ekonomi Haberler Son Dakika

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