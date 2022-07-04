Son dakika haber: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin: "Yüzde 30'luk zam (asgari ücret zammı) 6 ay için verilmedi. Ara zam olarak verildi." Son dakika habere göre Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin: "Yüzde 30'luk zam (asgari ücret zammı) 6 ay için verilmedi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin: "Yüzde 30'luk zam (asgari ücret zammı) 6 ay için verilmedi. Ara zam olarak verildi." - ANKARA İhlas Haber Ajansı / Ekonomi Asgari Ücret Vedat Bilgin Ekonomi Haberler Son Dakika

Haberler ›› Ekonomi ›› Son dakika haber: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin: 'Yüzde 30'luk zam (asgari ücret zammı) 6 ay için verilmedi. Ara zam olarak verildi.' - Haberler

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