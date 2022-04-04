Son dakika haber... Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin: "Enflasyona karşı işçileri korumak bizim görevimiz. Bu konuda tarihsel adımlar atıldı. - Haberler

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Son dakika haber... Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin: "Enflasyona karşı işçileri korumak bizim görevimiz. Bu konuda tarihsel adımlar atıldı.

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi
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Son dakika haber... Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin:

Son dakika haberler: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin: "Enflasyona karşı işçileri korumak bizim görevimiz. Bu konuda tarihsel adımlar atıldı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin: "Enflasyona karşı işçileri korumak bizim görevimiz. Bu konuda tarihsel adımlar atıldı. Bunlardan birisi hepinizin bildiği Türkiye'de asgari ücrette yapılan düzenleme. Enflasyon yüzde 36'iken yüzde 50 bir reel ücret artışı gerçekleştirildi." - ANKARA

İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı, Vedat Bilgin, Ekonomi, Haberler

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