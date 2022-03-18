Son dakika haber | Borsa güne yükselişle başladı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haber | Borsa güne yükselişle başladı

AA - Belgin Yakışan Mutlu - Ekonomi
 - Güncelleme:
Son dakika haber | Borsa güne yükselişle başladı

Son dakika haberi... Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,35 artışla 2.141,09 puandan başladı.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,35 artışla 2.141,09 puandan başladı.

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 7,50 puan ve yüzde 0,35 değer kazanarak 2.141,09 puana yükseldi.

Bankacılık endeksi yüzde 0,03'lük sınırlı düşüş kaydederken, holding endeksi yüzde 0,27 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,09 ile metal ana sanayi, en çok kaybettiren yüzde 4,41 ile turizm oldu.

Bu arada, Borsa İstanbul AŞ, BIST 50 endeksinde yer alan paylarda, bugünkü seansta da açığa satış işlemlerinde yukarı adım kuralı uygulanacağını duyurdu.

BIST 100 endeksi, dün kapanışa yakın güçlenen alımlarla günü yüzde 2,14 artışla 2.133,59 puandan tamamladı.

Analistler, merkez bankalarının para politikalarına yönelik belirsizliklerin azalmasının pay piyasalarını desteklediğini, buna karşın Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin gelişmeler ve bu kapsamda petrol fiyatlarındaki yükselişin risk iştahını azalttığını söyledi.

Bugün Rusya Merkez Bankası'nın faiz kararının yakından takip edileceğini aktaran analistler, veri tarafında ise yurt içinde uluslararası yatırım pozisyonu, Avro Bölgesinde dış ticaret dengesi ve ABD'de 2. el konut satışlarının öne çıktığını kaydetti.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 2.170 puanın direnç, 2.090 seviyesinin destek konumunda bulunduğunu bildirdi.

Rusya Merkez Bankası, Ukrayna savaşının başlamasının ardından, 28 Şubat'ta politika faizini olağanüstü toplantıyla yüzde 9,5'ten yüzde 20'ye çıkarmıştı. Bankanın faiz oranlarını değiştirmesi beklenmezken, karar metninde yapacağı yönlendirmeler ve farklı araçların devreye alınıp alınmayacağı kritik olacak.

Dolar kuru ne kadar? Dolar kaç TL? Dolar alış ve satış fiyatları için tıklayın.
Altın fiyatları için tıklayın. Gram altın ne kadar? Çeyrek altın ne kadar?

AA / Belgin Yakışan Mutlu - Ekonomi

Borsa İstanbul, Turizm, Metal, Rusya, Ekonomi, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title