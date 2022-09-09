Son dakika haber! BoE, kraliçenin ölümünün ardından Para Politikası Kurulu toplantısını bir hafta erteledi Ekonomi Haberleri Son dakika ekonomi haberine göre İngiltere Merkez Bankası (BoE) Para Politikası Kurulu'nun Eylül 2022 toplantısı, Kraliçe 2. Elizabeth'in vefatı nedeniyle bir hafta ertelendi. İngiltere Merkez Bankası (BoE) Para Politikası Kurulu'nun Eylül 2022 toplantısı, Kraliçe 2. Elizabeth'in vefatı nedeniyle bir hafta ertelendi. BoE'den yapılan açıklamada, Kraliçe 2. Elizabeth'in vefatının ardından İngiltere'de 12 gün boyunca yas tutulacak olması nedeniyle Para Politikası Kurulu faiz kararı toplantısının 15 Eylül'den 22 Eylül'e ertelendiği bildirildi. Açıklamada, "Kurulun faiz kararı 22 Eylül'de yerel saatle 12.00'de açıklanacak." denildi. İngiltere tarihinin en uzun süre tahtta kalan hükümdarı unvanını taşıyan 2. Elizabeth, dün 96 yaşında vefat etmişti. Ülke, Kraliçe'nin ölümünden itibaren 12 gün boyunca yas tutacak. Ekonomi Kaynak: AA / Bahattin Gönültaş Para Politikası Kurulu England Eylül Ekonomi Haberler Son Dakika

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