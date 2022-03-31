Son dakika haber | Bakan Nebati, Türkiye-Bahreyn Karma Ekonomik Komisyon Toplantısı'na katıldı - Haberler

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Son dakika haber | Bakan Nebati, Türkiye-Bahreyn Karma Ekonomik Komisyon Toplantısı'na katıldı

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi
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Son dakika haber | Bakan Nebati, Türkiye-Bahreyn Karma Ekonomik Komisyon Toplantısı'na katıldı

Son dakika haberi: Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, katıldığı Türkiye-Bahreyn Karma Ekonomik Komisyon Toplantısı'nda iki ülke arasındaki ekonomik ilişkileri derinlemesine ele aldıklarını ve ticari ilişkilerin önündeki engellerin aşılmasını sağlayacak adımları tartıştıklarını ifade etti.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, katıldığı Türkiye- Bahreyn Karma Ekonomik Komisyon Toplantısı'nda iki ülke arasındaki ekonomik ilişkileri derinlemesine ele aldıklarını ve ticari ilişkilerin önündeki engellerin aşılmasını sağlayacak adımları tartıştıklarını ifade etti.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, katıldığı Türkiye-Bahreyn Karma Ekonomik Komisyon Toplantısı'nda iki ülke arasındaki ekonomik ilişkilerin derinlemesine ele aldıkları ve ticari ilişkilerin önündeki engellerin aşılmasını sağlayacak adımları tartıştıkları önemli bir toplantı olduğunu belirtti. Nebati, toplantıda ikili ilişkilerden karşılıklı yatırımlara, ticaretten sanayiye, yatırımdan sektörler arasındaki iş birliğine kadar farklı alanları kapsayan konulara ilişkin görüşme yaptıklarını, bu görüşmelerin ise somut ve yapıcı olduğunu vurguladı. - ANKARA

Son dakika haber | Bakan Nebati, Türkiye-Bahreyn Karma Ekonomik Komisyon Toplantısı'na katıldı

Son dakika haber | Bakan Nebati, Türkiye-Bahreyn Karma Ekonomik Komisyon Toplantısı'na katıldı

Son dakika haber | Bakan Nebati, Türkiye-Bahreyn Karma Ekonomik Komisyon Toplantısı'na katıldı

İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

Nureddin Nebati, Maliye Bakanı, Bahreyn, Türkiye, Ekonomi, Haberler

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