Son dakika haber: Bakan Kurum: 2035'te riskli alanlarda kentsel dönüşüme girmemiş tek bina kalmayacak

ÇEVRE, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "İnşallah 2035 yılına geldiğimizde Türkiye'nin deprem riski olan bölgelerinde kentsel dönüşüme girmemiş tek bir binamız kalmayacak" dedi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Mamak ilçesi'nde 'Dutluk Mahallesi Kentsel Dönüşüm Projesi' kapsamında 7'nci etapta yapımı tamamlanan 548 evin kura çekim törenine katıldı. Necmettin Erbakan Kongre Merkezi'nde düzenlenen törende konuşan Bakan Kurum, "Ankara bizim sevdamız, büyük hedeflerin merkezi, dünyaya baktığımız penceremizdir. Ankara artık, 30 yıl öncesinin Ankara'sı değil. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, milletin sesi duyuluyor, dünyada eşi görülmemiş bir hızla projeler bitiyor, yatırımlar tamamlanıyor; Mamaklıların, Ankaralıların hizmetine sunuluyor. Sloganımız hep 'Ankara için hiçbir hizmet yeterli değildir, hep daha iyisini, daha fazlasını yapacağız' oldu. Başkentimizi dev ulaşım projeleri, titiz altyapı yatırımları ve 25 ilçemize yaydığımız kentsel dönüşümle güvenli, sağlıklı, kimlikli bir şehir haline getirdik" dedi.