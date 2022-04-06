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Son dakika haber... ASELSAN, AA'nın 102'nci kuruluş yıl dönümünü kutladı

AA - Enes Duran - Ekonomi
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Son dakika haber... ASELSAN, AA'nın 102'nci kuruluş yıl dönümünü kutladı

Son dakika ekonomi haberi: ASELSAN, Anadolu Ajansının (AA) 102. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

ASELSAN, Anadolu Ajansının (AA) 102. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

ASELSAN'ın sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda, "Anadolu'nun bağımsızlık ruhunu ve mücadelesini tüm dünyaya duyurmak için kurulan Anadolu Ajansının 102'nci yaşı kutlu olsun. Kuruluş misyonlarımızdan aldığımız güçle, milli teknolojilerimizi tüm dünyaya birlikte duyurmaya devam edeceğiz." ifadelerine yer verildi.

AA / Enes Duran - Ekonomi

Bağımsızlık, Medya, Ekonomi, Haberler

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