Son dakika haber... ASELSAN, AA'nın 102'nci kuruluş yıl dönümünü kutladı

ASELSAN, Anadolu Ajansının (AA) 102. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

ASELSAN'ın sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda, "Anadolu'nun bağımsızlık ruhunu ve mücadelesini tüm dünyaya duyurmak için kurulan Anadolu Ajansının 102'nci yaşı kutlu olsun. Kuruluş misyonlarımızdan aldığımız güçle, milli teknolojilerimizi tüm dünyaya birlikte duyurmaya devam edeceğiz." ifadelerine yer verildi.