Son dakika haber: Aras Kargo'da üst düzey atama

Aras Kargo Operasyon Genel Müdür Yardımcılığı görevine Onur Aytekin getirildi.

Türkiye'nin öncü ve yenilikçi kargo firmalarından Aras Kargo'da üst düzey atama gerçekleştirildi. 5 yıldır Aras Kargo İç Denetim Başkanı görevini sürdüren Onur Aytekin, şirketin Operasyon Genel Müdür Yardımcısı oldu.

Aras Kargo Operasyon Genel Müdür Yardımcısı Onur Aytekin, yeni göreviyle ilgili yaptığı açıklamada, "Şirket olarak müşterilerimizin beklentisi doğrultusunda; teknoloji odaklılığı ön planda tutarak yeni dünya düzeni ile uyumlu, yapay zeka, büyük veri ve ürün/hizmet, kişiselleştirme olanaklarının yer aldığı kaliteli bir hizmet sunmayı önceliklendirdik. Böylelikle; dağıtım ve teslimat, operasyon faaliyetleri ve müşteri deneyimi gibi işimizin tüm aşamalarını artan tüketici beklentileriyle uyumlu hale getirmek için süreçlerimizi yeniden tasarladık. 2016 yılında başladığımız uçtan uca yatırımlarımız sayesinde 'operasyon' şirketinden 'teknoloji' şirketine evrildik. Sektör lideri olarak çalışmalarımızı sürdürme kararlılığındayız" dedi. - İSTANBUL