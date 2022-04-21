Son dakika haber... ABD Hazine Bakanı Yellen, Ukrayna'yı desteklemekte kararlı olduklarını vurguladı

ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, kısa ve uzun vadede Ukrayna'nın ekonomik ihtiyaçları için destek sağlamak amacıyla ABD'nin müttefikleriyle birlikte çalışmaya kararlı olduğunu ifade etti.

Yellen, düzenlediği basın toplantısında, Rusya- Ukrayna savaşının etkileri başta olmak üzere ekonomik gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Ukrayna Başbakanı Denis Şmıgal ile bir görüşme gerçekleştirdiklerini belirten Yellen, kısa ve uzun vadede Ukrayna'nın ekonomik ihtiyaçlarına destek sağlamak için ABD'nin ortakları ve müttefikleriyle birlikte çalışmaya kararlı olduklarını vurguladı.

Yellen, ABD'nin Ukrayna'daki insani durumun kötüleşmesini önlemek için geren maaş ödemeleri ve diğer sosyal yardım programları gibi kritik hükümet operasyonlarının devam etmesine yardımcı olmak amacıyla 500 milyon dolarlık finansman taahhüdünde bulunduğunu anımsattı.

"Tedarik zincirlerimiz güvenli veya dirençli değil"

Artan gıda güvensizliği tehdidine dikkati çeken Yellen, küresel gıda ve gübre fiyatlarındaki artışla daha fazla insanın açlığa sürüklenmesine yönelik çok ciddi bir risk olduğunu ifade etti.

Yellen, ABD'nin Ukrayna savaşından kaynaklanan gıda güvenliği risklerini ele almak için elinden gelen her şeyi yaptığını dile getirdi.

Hem arz hem de talep tarafında alınacak önlemlerin gıda güvenliği için kritik öneme sahip olduğunu belirten Yellen, "Tedarik zincirlerimiz güvenli veya dirençli değil." değerlendirmesinde bulundu.

"Avrupa'nın Rusya'dan enerji ithalatını yasaklaması petrol fiyatlarını artırır"

Rusya'dan enerji ithalatının yasaklanmasının Avrupa ekonomilerine zarar verip vermeyeceğine ilişkin bir soru üzerine Yellen, başından beri amaçlarının ABD, Avrupa ve küresel ekonomiye yönelik zararı azaltmaya çalışırken Rusya'ya maksimum acıyı vermek olduğunu ifade etti.

Yellen, Avrupa'nın enerji konusunda Rusya'ya bağımlılığını azaltması gerektiğini, Rusya'dan enerji ithalatına yönelik Avrupa'dan gelecek kapsamlı bir yasağın petrol fiyatlarını artıracağını kaydetti.

Petrol ve gaz satışı gelirlerinin Rusya için önemli bir kaynak olduğuna işaret eden Yellen, bu gelirlerin azaltılmasının arzu edildiğini aktardı.

Çin'in Rusya'ya karşı uygulanan yaptırımlara tepkisini de değerlendiren Yellen, Çin'in temel değerlere boyun eğmezse güvenini kaybedeceğini, azalan güvenin tedarik zincirini etkileyebileceğini ifade etti.

IMF ve Dünya Bankası küresel krizlerle başa çıkmak için tasarlanmadı

Rusya Maliye Bakanı Anton Siluanov'un konuştuğu esnada G20 Maliye Bakanları Toplantısını terk etmesi de sorulan Yellen, küresel formlara katılımı açısından Rusya ile artık işlerin her zamanki gibi yürütülemeyeceğini düşündüğünü belirtti.

Yellen, "Rus Maliye Bakanı konuşmaya başladığında diğerleriyle birlikte ayrılma kararım, Rusya'nın davranışının uluslararası normları ihlal ettiğini ve çok saldırgan olduğunu açıkça ortaya koymayı amaçlıyordu." dedi.

Uluslararası Para Fonu (IMF) ve Dünya Bankası gibi Bretton Woods kurumlarının yeniden tasarlanmasına ilişkin bir soruya da yanıt veren Yellen, bu kurumların Rusya'nın Ukrayna'daki savaşı ve Kovid-19 salgını dahil olmak üzere halihazırda karşı karşıya olunan birden fazla krizle başa çıkmak için tasarlanmadığını söyledi.

Yellen, "İklim değişikliği gibi, uluslararası bir kurumun kendi başına yönetemeyeceği bir ölçekte yatırım gerektirecek zorluklarla karşı karşıyayız." dedi.

ABD'nin en büyük hissedar olduğu IMF ve Dünya Bankası küresel krizlere yeterince tepki gösteremediği için eleştirilerin odağında bulunuyor.