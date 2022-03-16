Son Dakika: Fed'in faizleri 25 baz puan artırması doların da ateşini yükseltti! İşte son durum

ABD Merkez Bankası ( Fed ), 2018 Aralık ayından bu yana ilk kez faiz artırımına giderek politika faizini 25 baz puan artışla yüzde 0,25-0,50 aralığına yükseltti.

FAİZ KARARIYLA YÜKSELİŞE GEÇTİ

Fed'in 4 yıl sonra faiz artırımına gitmesi doların da ateşini yükseltirken, piyasaların beklentilere karşılık veren kararın açıklandığı dakikalarda 14,67 seviyelerinden işlem gören dolar/TL, kararın ardından saat 21.30 itibarıyla 14,70 seviyelerine kadar yükseldi.

BEKLENTİ 25 BAZ PUAN ARTIŞTI

Bloomberg anketine katılan ekonomistlerin beklentisi Fed'in politika faizini yüzde 0,25-0,50 aralığına çıkaracağı yönündeydi. Fed Başkanı Jerome Powell'ın Kongre konuşmasında 50 baz puan faiz ihtimalini düşük görmesiyle birlikte 25 baz puanlık faiz artışına kesin gözüyle bakılıyordu. Bu yıl enflasyonun son 40 yılın zirvesine yükselmesinin ardından Fed'in hızlı bir şekilde nötr faize çıkabileceği öngörülmüş, ancak savaşın ardından Fed'in sıkılaşma patikasında daha dikkatli ilerleyeceği görüşü öne çıkmıştı. Toplantıdan önce swap piyasalarında 2022'de toplam 7 faiz artışı fiyatlanıyordu.

ÜLKEDE ENFLASYON 40 YILIN ZİRVESİNDE

Fed toplantısı öncesinde gelen veriler ülkede enflasyonun 40 yılın zirvesinde seyrettiğine işaret etmişti. ABD'de Şubat ayında tüketici fiyat endeksi bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 7,9 arttı. Ocak ayında yıllık enflasyon yüzde 7,5 olarak kaydedilmişti. Aylık bazda bakıldığında enflasyon yüzde 0,8 ile beklentilere paralel gerçekleşti. Gıda ve enerji hariç tüketici fiyat endeksi aylık bazda yüzde 0,5; yıllık bazda da yüzde 6,4 yükseldi.

Veriler ABD'de akaryakıt fiyatlarındaki rekor seviyelerden önce açıklanan son enflasyon verisi olarak kaydedildi. Daha önce Şubat ayında enflasyonun zirve yapacağı öngörülürken, Rusya-Ukrayna arasındaki savaşın devam etmesiyle fiyatların yükseleceği beklentisi önümüzdeki dönemde enflasyonun artmaya devam edeceği yönündeki öngörüleri destekledi. Üretici enflasyonu da ülkede enflasyonist baskılar açısından bir risk olarak öne çıktı. Ülkede üretici fiyat endeksi (ÜFE) Şubat'ta yıllık yüzde 10 artış kaydetti. ÜFE aylık bazda da yüzde 0,8 arttı. ÜFE'deki artışa en büyük katkı enerji fiyatlarından geldi.