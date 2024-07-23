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SON DAKİKA FAİZ KARARI: TCMB Merkez Bankası Temmuz ayı faiz kararı ne oldu?

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Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB), Temmuz ayına ilişkin faiz kararını açıkladı. Son dakika gelişmesi ekonomi çevrelerinde yakından takip ediliyor. Faiz oranlarında herhangi bir değişiklik olup olmadığı merak konusu.

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın ( Tcmb ) faiz kararı merakla bekleniyordu.Vatandaşlar, Temmuz ayı faiz kararını araştırıyor. Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan başkanlığında açıklanan Temmuz ayı faiz oranının kaç olduğu aratılıyor. TCMB Merkez Bankası Temmuz ayı faiz kararı ne oldu?

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını değiştirmeyerek yüzde 50'de tuttu.

HAZİRAN AYI FAİZ ORANI KAÇ OLMUŞTU?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) faiz kararını açıkladı. Kurul, politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 50'de sabit tutulmasına karar verdi.

Aylık enflasyonun ana eğilimindeki zayıflamanın mayıs ayında geçici bir kesintiye uğradığı, yakın döneme ilişkin göstergelerin yurt içi talebin, halen enflasyonist düzeyde olmakla birlikte, yavaşladığını teyit ettiğinin belirtildiği karar metninde "Hizmet enflasyonundaki yüksek seyir ve katılık, enflasyon beklentileri, jeopolitik riskler ve gıda fiyatları enflasyonist baskıları canlı tutmaktadır. Kurul, enflasyon beklentileri ve fiyatlama davranışlarının öngörüler ile uyumunu yakından takip etmektedir. Parasal sıkılaştırmanın krediler ve iç talep üzerindeki etkileri yakından izlenmektedir. Kurul, parasal sıkılaştırmanın gecikmeli etkilerini de göz önünde bulundurarak politika faizinin sabit tutulmasına karar vermekle birlikte, enflasyon üzerindeki yukarı yönlü risklere karşı ihtiyatlı duruşunu yinelemiştir.

Aylık enflasyonun ana eğiliminde belirgin ve kalıcı bir düşüş sağlanana ve enflasyon beklentileri öngörülen tahmin aralığına yakınsayana kadar sıkı para politikası duruşu sürdürülecektir. Enflasyonda belirgin ve kalıcı bir bozulma öngörülmesi durumunda ise para politikası duruşu sıkılaştırılacaktır. Para politikasındaki kararlı duruş; yurt içi talepte dengelenme, Türk lirasında reel değerlenme ve enflasyon beklentilerinde düzelme vasıtası ile aylık enflasyonun ana eğilimini düşürecek ve dezenflasyon yılın ikinci yarısında tesis edilecektir" denildi.

Kredi ve mevduat piyasalarında öngörülenin dışında gelişmeler olması durumunda parasal aktarım mekanizması ilave makroihtiyati adımlarla destekleneceğinin söylendiği metinde, likidite gelişmelerinin yakından izlendiği belirtildi. Sterilizasyon araçlarının, gerektiğinde çeşitlendirilerek etkin şekilde kullanılacağı ifade edildi.

Kaynak: Haberler.com / Ekonomi

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