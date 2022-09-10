Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika ekonomi: Yatırımcı rehberi (5)

Ekonomi Haberleri

Son dakika ekonomi: Yatırımcı rehberi (5)

Son dakika haberleri: Bu hafta en fazla kaybettiren yatırım fonu yüzde 3,83 ile Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu oldu.

Bu hafta en fazla kaybettiren yatırım fonu yüzde 3,83 ile Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu oldu.

Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF ise yüzde 2,47'lik düşüşle en fazla kaybettiren emeklilik yatırım fonu olarak belirlendi.

Yatırım ve emeklilik fonları içinde haftanın en fazla kaybettiren fonları şöyle:

AdFon FiyatıHaftalık Getiri (%)
Yatırım Fonu Haftalık Kaybettirenler

Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,047179-3,83
İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,084612-3,03
Aura Portföy Değ. Fon1,047286-2,76
QNB Finans Portföy Emtia Fon Sepeti Fonu0,993629-2,43
İstanbul Portföy Blockchain Teknolojileri Karma Fon0,927737-2,41
Ziraat Portföy Emtia Fon Sepeti Fonu1,018207-1,65
Azimut Portföy Emtia Fon Sepeti Fonu0,941752-1,58
Ziraat Port. S&P/OIC COMCEC 50 Shariah End. Yab.HSF17,554182-1,20
İş Portföy Dijital Oyun Sektörü Karma Fon1,565388-0,94
Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu0,156316-0,93
Emeklilik Fonu Haftalık Kaybettirenler

Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF0,014520-2,47
Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülke.Yab.BYF FonSep. EYF0,100300-0,36
Anadolu Hayat Em. Teknoloji Sektörü His. Sen. EYF0,017385-0,02
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Son)

Canlı kripto para verileri ve tüm kripto para haberleri için tıkla.

Kaynak: AA / Burhan Sansarlıoğlu - Ekonomi

Ekonomi Haberler Son Dakika

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title