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Son dakika ekonomi: Yatırımcı rehberi (5)

AA - Elif Ferhan Yeşilyurt - Ekonomi
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Son dakika ekonomi: Yatırımcı rehberi (5)

Son dakika haberlerine göre Bu hafta en fazla kaybettiren yatırım fonu yüzde 5,70 ile Oyak Portföy Kıymetli Madenler Fon Sepeti Fonu oldu.

Bu hafta en fazla kaybettiren yatırım fonu yüzde 5,70 ile Oyak Portföy Kıymetli Madenler Fon Sepeti Fonu oldu.

Türkiye Hay. ve Em. Kıymetli Madenler Katılım EYF ise yüzde 3,21'lik gerilemeyle en fazla kaybettiren emeklilik yatırım fonu olarak belirlendi.

Yatırım ve emeklilik fonları içinde haftanın en fazla kaybettiren fonları şöyle:

AdFon FiyatıHaftalık Getiri (%)
Yatırım Fonu Haftalık Kaybettirenler

Oyak Portföy Kıymetli Madenler Fon Sepeti Fonu1,243388-5,70
QNB Finans Portföy Altın Katılım BYF80,080472-3,79
Ziraat Portföy Altın Katılım BYF92,92-3,69
İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,08-3,07
QNB Finans Portföy Gümüş Katılım BYF77,071831-2,99
Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu0,120452-2,97
Fiba Portföy Altın Fonu0,0753-2,97
Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,077868-2,95
Yapı Kredi Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu1,829782-2,94
Oyak Portföy Altın Katılım Fonu1,765893-2,86
Emeklilik Fonu Haftalık Kaybettirenler

Türkiye Hay. ve Em. Kıymetli Madenler Katılım EYF0,054917-3,21
Metlife Em. ve Hay. Altın Katılım EYF0,029948-2,72
Türkiye Hay. ve Em. Altın Katılım EYF0,10158-2,66
Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF0,094668-2,57
Katılım Em. ve Hay. Altın Katılım EYF0,097265-2,52
Axa Hayat ve Em. Altın Katılım EYF0,089223-2,50
BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF0,096119-2,49
Bereket Em. ve Hay. Altın Katılım EYF0,097717-2,46
NN Hay. Em. Altın EYF0,059511-2,46
Anadolu Hayat Em. Altın Katılım EYF0,092984-2,43

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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AA / Elif Ferhan Yeşilyurt - Ekonomi

Ordu Yardımlaşma Kurumu, Türkiye, Yatırım, Altın, Ekonomi, Haberler

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