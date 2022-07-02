Son dakika ekonomi: Ticaret Bakanı Mehmet Muş: "Memnuniyetle belirtmek isterim ki bu rakam (haziran ayı ihracatı), tüm zamanların en yüksek aylık ihracat rakamıdır."
AA - Yunus Hocaoğlu - Ekonomi
Son dakika haberleri... Ticaret Bakanı Mehmet Muş: "Memnuniyetle belirtmek isterim ki bu rakam (haziran ayı ihracatı), tüm zamanların en yüksek aylık ihracat rakamıdır.
Ticaret Bakanı Mehmet Muş: "Memnuniyetle belirtmek isterim ki bu rakam (haziran ayı ihracatı), tüm zamanların en yüksek aylık ihracat rakamıdır."
AA / Yunus Hocaoğlu - Ekonomi