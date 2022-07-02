Son dakika ekonomi: Ticaret Bakanı Mehmet Muş: "Memnuniyetle belirtmek isterim ki bu rakam (haziran ayı ihracatı), tüm zamanların en yüksek aylık ihracat rakamıdır." - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika ekonomi: Ticaret Bakanı Mehmet Muş: "Memnuniyetle belirtmek isterim ki bu rakam (haziran ayı ihracatı), tüm zamanların en yüksek aylık ihracat rakamıdır."

AA - Yunus Hocaoğlu - Ekonomi
Son dakika ekonomi: Ticaret Bakanı Mehmet Muş: 'Memnuniyetle belirtmek isterim ki bu rakam (haziran ayı ihracatı), tüm zamanların en yüksek aylık ihracat rakamıdır.'

Son dakika haberleri... Ticaret Bakanı Mehmet Muş: "Memnuniyetle belirtmek isterim ki bu rakam (haziran ayı ihracatı), tüm zamanların en yüksek aylık ihracat rakamıdır.

Ticaret Bakanı Mehmet Muş: "Memnuniyetle belirtmek isterim ki bu rakam (haziran ayı ihracatı), tüm zamanların en yüksek aylık ihracat rakamıdır."

AA / Yunus Hocaoğlu - Ekonomi

Ekonomi Haberler Son Dakika

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title