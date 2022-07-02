Son dakika ekonomi: Ticaret Bakanı Mehmet Muş: "Memnuniyetle belirtmek isterim ki bu rakam (haziran ayı ihracatı), tüm zamanların en yüksek aylık ihracat rakamıdır." Son dakika haberleri... Ticaret Bakanı Mehmet Muş: "Memnuniyetle belirtmek isterim ki bu rakam (haziran ayı ihracatı), tüm zamanların en yüksek aylık ihracat rakamıdır. Ticaret Bakanı Mehmet Muş: "Memnuniyetle belirtmek isterim ki bu rakam (haziran ayı ihracatı), tüm zamanların en yüksek aylık ihracat rakamıdır." AA / Yunus Hocaoğlu - Ekonomi Ekonomi Haberler Son Dakika

Haberler ›› Ekonomi ›› Son dakika ekonomi: Ticaret Bakanı Mehmet Muş: 'Memnuniyetle belirtmek isterim ki bu rakam (haziran ayı ihracatı), tüm zamanların en yüksek aylık ihracat rakamıdır.' - Haberler

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