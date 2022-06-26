Son dakika ekonomi: Ortam ısıtıcıları ve katı yakıtlı kazanlar daha çevreci ve yeşil donanımla üretilecek

Ortam ısıtıcılarının ve katı yakıtlı kazanların daha verimli, çevreci ve yeşil donanım seviyesinde üretilerek kullanıcılarla buluşturulması hedefleniyor.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca hazırlanan "Katı Yakıtlı Ortam Isıtıcılarının Çevreye Duyarlı Tasarım Gereklilikleri", "Ortam Isıtıcılarının Enerji Etiketlemesi", "Katı Yakıtlı Kazanlar ile Katı Yakıtlı Kazan, Ek Isıtıcılar, Sıcaklık Kontrol Cihazları ve Güneş Enerjisi Cihazları Paketlerinin Enerji Etiketlemesi", "Ortam Isıtıcılarının Çevreye Duyarlı Tasarım Gereklilikleri" ile "Katı Yakıtlı Kazanların Çevreye Duyarlı Tasarım Gereklilikleri"ne dair tebliğler, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, Bakanlık, Türkiye ile Avrupa Birliği (AB) arasında Gümrük Birliği'ni kuran Ortaklık Konseyi Kararları doğrultusunda makineler ve basınçlı kaplar mevzuatının uyumlaştırılmasında sorumlu kurum olarak görevlendirildi.

Bakanlık, Avrupa Komisyonu tarafından hazırlanarak yürürlüğe konulan bu kapsamdaki ürünlere ilişkin enerji etiketlemesi ve çevreye duyarlı tasarım kapsamındaki mevzuatı izleyerek gelişmelerin iç mevzuata aktarılmasını sağlıyor.

Ortam ısıtıcıları ve katı yakıtlı kazanların, daha verimli, çevreci ve yeşil donanım seviyesinde üretilerek kullanıcılarla buluşturulmasını hedefleyen söz konusu tebliğlerle de kullanıcılar için çevre ve enerji verimliliği bilinci yüksek ürünlerin piyasaya arz edilmesi hedefleniyor. Sektöre hazırlık için gereken zaman da gözetilerek yayımlanan tebliğler kapsamındaki uygulamalar, geçiş sürecinin ardından Haziran 2023'ten itibaren zorunlu olacak.