Son dakika ekonomi: Küresel enerji yatırımlarının yıl sonunda 2,4 trilyon dolara ulaşacağı öngörülüyor

Küresel enerji yatırımlarının bu yıl, geçen yıla göre yüzde 8 artışla 2,4 trilyon dolara ulaşması bekleniyor.

Uluslararası Enerji Ajansının (IEA) "Dünya Enerji Yatırımları 2022" raporuna göre, temiz enerji yatırımlarının bu dönemde 1,4 trilyon dolara ulaşacağı hesaplanıyor.

Rapora göre, yenilenebilir enerji sektöründeki yatırım iştahı son yıllarda yükselen enerji fiyatlarına rağmen artış gösteriyor.

Güneş ve rüzgar enerjisi gibi temiz enerji teknolojileri ise birçok ülkede halen en ucuz elektrik üretim yöntemi olarak değerlendiriliyor.

Yenilenebilir enerji sektöründe sadece şebeke, enerji teknolojileri ve depolama yatırımlarının toplam yatırım tutarının yüzde 80'i olacağı ifade edilen rapora göre, güneş enerjisinin dağıtık ve şebeke tipli projeleri en fazla yatırım yapılacak alanlar olarak dikkati çekiyor.

Rapora göre, rüzgar enerjisi sektöründe ise deniz üstü (offshore) rüzgar enerjisi yatırımlarının karasal rüzgar enerjisi yatırımlarına göre daha fazla yatırım çekeceği ifade ediliyor.

Yenilenebilir enerji kaynaklarına bağlı olan elektrik şebekelerinde esnekliğe imkan veren batarya depolama teknolojisi yatırımlarının bu yıl 20 milyar dolara ulaşacağı tahmin edilirken enerjisini çeşitlendirmek isteyen ülkelerde hidrojen yatırımlarının da ivme kazanacağı vurgulanıyor.

Böylelikle, küresel enerji yatırımlarının bu yıl geçen yıla göre yüzde 8 artışla 2,4 trilyon dolara ulaşacağı tahmin ediliyor.

Rapora göre, iklim değişikliğiyle mücadele kapsamında ortaya konulan politika ve hedefler yanında enerji verimliliği, elektrifikasyon ve düşük karbonlu teknolojilere büyük ölçekte yatırımların yapılmaması halinde artan küresel enerji talebinin sürdürülebilir yollarla karşılanamayacağı vurgulanıyor.