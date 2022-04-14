Son dakika ekonomi: IMF Başkanı Georgieva, küresel ekonomik görünümün savaş nedeniyle kötüleştiğini vurguladı

Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkanı Kristalina Georgieva, Rusya- Ukrayna savaşının ekonomik beklentileri zayıflattığını, yüksek enflasyonun ise birçok ülke için açık bir tehlike haline geldiğini söyledi.

Georgieva, 18 Nisan'da başlayacak IMF-Dünya Bankası Bahar Toplantıları öncesi küresel ekonomiye ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Kriz üstüne krizle karşı karşıya olunduğunu belirten Georgieva, ilk olarak salgının insanların hayatını ve ekonomileri altüst ettiğini, ardından Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısının dünya çapında şok dalgalarına neden olduğunu söyledi.

Georgieva, savaşın ekonomik sonuçlarının hızla yayıldığına dikkati çekerek, yüz milyonlarca ailenin halihazırda daha düşük gelir ile daha yüksek enerji ve gıda fiyatları ile mücadele ettiğini, savaşın bunu daha da kötüleştirdiğini ve eşitsizliği daha da artırmakla tehdit ettiğini kaydetti. Georgieva, "Uzun yıllardan beri ilk kez enflasyon dünyadaki birçok ülke için açık ve mevcut bir tehlike haline geldi." dedi.

Küresel ekonomik büyümede düşüş beklentisi

Enflasyonun küresel toparlanma için büyük bir aksama olduğunu vurgulayan Georgieva, "Ekonomik açıdan büyüme düşüyor ve enflasyon yükseliyor." değerlendirmesinde bulundu.

Georgieva, salgın ve savaş gibi ikili krizler ve bunlarla başa çıkma kabiliyetinin dünya ekonomisinin jeopolitik bloklara bölünmesi riskiyle daha da karmaşık hale geldiğini söyledi.

Küresel toparlanmanın savaştan önce halihazırda ivme kaybettiğine işaret eden Georgieva, IMF'nin ocak ayında 2022 için küresel büyüme tahminini yüzde 4,4'e çektiğini, o zamandan beri görünümün büyük ölçüde savaş ve yansımaları nedeniyle önemli derecede kötüleştiğini dile getirdi.

Georgieva, "Hem 2022 hem de 2023 için küresel büyümede daha fazla düşüş öngöreceğiz. Neyse ki çoğu ülke için büyüme pozitif bölgede kalmaya devam edecek. Bununla birlikte savaşın etkisi bu yıl küresel GSYH'nin yüzde 86'sını oluşturan 143 ekonomi için tahminlerin düşürülmesine katkıda bulunacak." ifadelerini kullandı.

"Görünüm olağanüstü derecede belirsiz"

Yüksek enerji ve gıda fiyatlarının enflasyonist baskıları artırdığını belirten Georgieva, "Görünüm olağanüstü derecede belirsiz, normal aralığın çok ötesinde. Savaş ve yaptırımlar tırmanabilir. Yeni Kovid-19 varyantları ortaya çıkabilir. Mahsuller başarısız olabilir." dedi.

Georgieva, gıda güvensizliğinin ciddi bir endişe kaynağı olduğuna dikkati çekerek, gıda güvenliğini desteklemek için çok taraflı bir girişimle hareket edilmesi gerektiğini kaydetti.

Gıda ve enerji fiyatlarının tedarik zinciri sorunlarıyla birlikte enflasyonu artırmaya devam ettiğini belirten Georgieva, "Enflasyonun daha önce tahmin edilenden daha uzun süre yüksek kalmasını öngörüyoruz." dedi.

Enflasyon beklentilerinin enflasyonu daha kalıcı hale getirebilecek ve kontrol altına alınmasını zorlaştırabilecek şekilde sabitlenmemesine ilişkin artan bir risk olduğunu aktaran Georgieva, merkez bankalarının kararlı davranması gerektiğini kaydetti.

Savaşı sona erdirmek acil öncelik

Georgieva, "Acil öncelikler, Ukrayna'daki savaşı sona erdirmek, salgınla yüzleşmek, enflasyon ve borçla mücadele etmek." dedi.

İklim değişikliğine ilişkin tehdidin de daha da kötüleştiğine işaret eden Georgieva, IMF Yönetim Kurulu'nun yeni bir Dayanıklılık ve Sürdürülebilirlik Güveni'nin oluşturulmasını onayladığını, bunun uygun fiyatlı uzun vadeli finansman sağlayarak ve özel yatırımları hızlandırarak iklim değişikliği gibi makro kritik zorlukların ele alınmasına yardımcı olacağını vurguladı.

Georgieva, dijital devrime de değinerek, "Dijital devrim, merkez bankası dijital para birimleri gibi yeniliklerin potansiyelini ortaya çıkarmayı ve kripto varlıklar etrafındaki düzenleyici çerçeveyi güçlendirmeyi içeriyor." dedi.