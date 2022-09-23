Son dakika ekonomi: İki yakada lüks hastane yatırımları

Sağlık turizmi, üst düzey tıbbi imkanlara sahip lüks hastane yatırımlarıyla gelişimini sürdürdü. Son dönemde İstanbul'un iki yakasında yaklaşık toplam 300 milyon dolar yatırımla kurulan hastaneler, sağlık turizminde dünyanın ilk 5 ülkesi arasında yer alan Türkiye'yi 'şifa' aranan ülke konumuna taşıyor.

Türkiye sağlık alanında vites yükseltti. Devreye alınan dev şehir hastanelerin yanında özel yatırımla kurulan hastaneler, yurt dışından hasta çekiyor. İstanbul'da Anadolu ve Avrupa Yakası'nda hizmete alınan yüksek tıbbi imkanlara sahip, otel konforunda dizayn edilen lüks hastaneler Türkiye'nin sağlık turizmindeki konumunu yükseltiyor.

600 bin hasta, 1,6 milyar dolar gelir

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan istatistiklere göre sağlık ve tıbbi nedenler ile Türkiye'ye gelip, çıkış yapan ziyaretçi sayısı; 2018 yılında 551 bin 748, 2019 yılında 662 bin 87, 2020 yılında 388 bin 150 kişi olarak gerçekleşti. 2021 yılında sağlık ve tıbbi nedenler ile Türkiye'ye gelip çıkış yapan ziyaretçi sayısı 642 bin 444, 2022 yılı Ocak-Haziran döneminde ise 586 bin 754 olarak gerçekleşti.

Bu kişilerden 1,6 milyar dolarlık gelir elde edildi. 2022'nin ilk 6 ayında bu gelir geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 71 artış gösterdi. 2023'te 1.5 milyon hastanın gelmesi hedefleniyor.

1 yılda toplamda 500 milyon dolarlık yatırım

Son aylarda İstanbul'da devreye alınan özel hastanelere yaklaşık 500 milyon dolarlık yatırım yapıldı. Türkiye ile birlikte Bulgaristan, Makedonya, Sırbistan ve Hollanda olmak üzere 5 ülkede hizmet veren Acıbadem Sağlık Grubu, İstanbul'da yeni açtığı Acıbadem Ataşehir hastanesiyle hizmet yelpazesini genişletti.

Tıbbın tüm branşlarında hizmet veren Acıbadem Ataşehir'de, çocuk, kadın ve onkoloji hastalarının ihtiyaçlarına yönelik özgün mimari ve tasarımla oluşturulan klinikler de yer alıyor. Tanıdan tedaviye tüm hizmet süreçlerinde hasta güvenliği ve memnuniyetinin üst düzeyde tutulduğu hastanede; 153 hasta odası, 298 hasta yatağı, cerrahi girişimler için 10 ameliyathane, 1 IVF ameliyathanesi ile minör cerrahi, endoskopi/kolonoskopi ve anjiyo girişim odaları bulunuyor.

İstanbul'da Ataköy ve Zincirlikuyu'da yaklaşık 200 milyon dolarlık bedelle iki yeni hastane açmaya hazırlanıyor. Grup, 95 milyon dolarlık yatırımla 14'üncü hastanesini Mart 2021'de Ataşehir'de açtı. Böylece grubun bir yılda 3 hastane yatırımı 300 milyon doları bulacak. Ataşehir projesinde tıbbi onkoloji ve onkolojik cerrahiye ilişkin geniş bir yatırım ve planlama yer alıyor. Onkolojik tedavinin yanı sıra kanserden korunma, tarama ve erken tanı alanlarını da kapsayacak şekilde kanserle mücadeleyi destekleyecek bir sağlık hizmeti veriliyor. - İSTANBUL