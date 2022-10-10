Bakan Nebati işsizlik oranları hakkında yorum yaptı: İşsizlik oranı, 2014'ten bu yana en düşük seviyede

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından işsizlik rakamları açıklandı. Buna göre; temmuzda yüzde 10.1 olan işsizlik oranı ağustosta yüzde 9.6'ya geriledi. Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati açıklanan veriler hakkında sosyal medya hesabından açıklama yaparak "İşsizlik oranı, ağustos ayında bir önceki aya göre 0,4 puan azalarak yüzde 9,6'ya gerilemiş ve 2014 mart ayından bu yana en düşük seviyesine inmiştir" dedi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) işsizlik rakamlarını yüzde 9.6 olarak açıkladı. Buna göre; Ocak 2018'den bu yana işsizlik oranında ilk kez tek hane görülmüş oldu. Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati konu hakkında açıklama yaptı.

"POZİTİF OLARAK AYRIŞTIK"

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, tek haneli seviyeye düşen ağustos ayı işsizlik rakamlarına ilişkin, "Türkiye Ekonomi Modeli ile sağladığımız yüksek büyüme ve istihdam artışı sayesinde dünya ekonomilerinden pozitif yönde ayrışmaya devam ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

"2014 MART AYINDAN BU YANA EN DÜŞÜK SEVİYEDE"

Bugün açıklanan iş gücü verilerine göre işsizlik oranını tek haneli seviyelere indirmiş bulunuyoruz. Bu suretle, işsizlik oranı ağustos ayında bir önceki aya göre 0,4 puan azalarak yüzde 9,6'ya gerilemiş ve 2014 Mart ayından bu yana en düşük seviyesine inmiştir. Tarihi yüksek seviyelere ulaşan istihdam artış eğilimini uygulamaya koyacağımız politikalarla sürdürmekte kararlıyız. Yatırım, istihdam, üretim ve ihracat hedeflerimize bir bir ulaşarak vatandaşlarımızın refah seviyesini yükselteceğiz." ifadelerini kullandı.