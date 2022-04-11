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Son Dakika | Dolmuş ücretlerine zam geldi

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi
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Son Dakika | Dolmuş ücretlerine zam geldi

Son dakika haberlerine göre Denizli'de 11 Nisan Pazartesi itibariyle yürürlüğe giren zamla birlikte şehir içi sivil dolmuş ücreti 6 TL, öğrenci ücreti ise 5 TL oldu.

DENİZLİ (İHA) - Denizli'de 11 Nisan Pazartesi itibariyle yürürlüğe giren zamla birlikte şehir içi sivil dolmuş ücreti 6 TL, öğrenci ücreti ise 5 TL oldu.

Denizli'de en son 1 Ocak 2022 tarihinde dolmuş ücretlerine gelen zamların ardından, 4 ay aradan sonra tarifelere tekrardan zam geldi. Kentteki dolmuş öğrenci ücreti şehir içi 3 lira 50 kuruştan 5 TL'ye yükselirken, sivil yolcu ise 4 lira 50 kuruştan 6 TL'ye yükseldi. Tarifenin 11 Nisan Pazartesi gününden itibaren uygulanacağı belirtildi. - DENİZLİ

İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

Türk Lirası, Pazartesi, Denizli, Nisan, Ekonomi, Haberler

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