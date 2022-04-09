Son dakika: Borsa ilk yarıda yükseldi - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika: Borsa ilk yarıda yükseldi

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi
 - Güncelleme:
Son dakika: Borsa ilk yarıda yükseldi

Son dakika haberi... Borsa İstanbul, günün ilk yarısında yüzde 1,56'lık değer kazandı.

Borsa İstanbul, günün ilk yarısında yüzde 1,56'lık değer kazandı.

Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi günün ilk yarısında yüzde 1,56'lık değer kazandı. Endeks 36,47 puan artışla 2.381,67 puana çıkarken, toplam işlem hacmi 22,7 milyar lira oldu. İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 3,49, holding endeksi ise yüzde 2,91 değer kazandı. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

Borsa İstanbul, Ekonomi, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title