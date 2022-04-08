Son dakika: BioNTech'den Alman hükümetiyle acil durumlarda mRNA tabanlı aşı üretim sözleşmesi - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika: BioNTech'den Alman hükümetiyle acil durumlarda mRNA tabanlı aşı üretim sözleşmesi

AA - Bahattin Gönültaş - Ekonomi
 - Güncelleme:
Son dakika: BioNTech'den Alman hükümetiyle acil durumlarda mRNA tabanlı aşı üretim sözleşmesi

Son dakika haberleri: Alman biyoteknoloji firması BioNTech, Almanya Sağlık Bakanlığı ile acil durumlarda mRNA tabanlı aşı üretimi ve tedariki için beş yıllık bir sözleşme imzaladığını bildirdi.

Alman biyoteknoloji firması BioNTech, Almanya Sağlık Bakanlığı ile acil durumlarda mRNA tabanlı aşı üretimi ve tedariki için beş yıllık bir sözleşme imzaladığını bildirdi.

BioNTech'ten yapılan açıklamada, söz konusu sözleşmenin, Almanya'daki acil durumlarda mRNA aşılarının üretimi ve tedariki dahil olmak üzere salgına hazırlıklı olmayı hedeflediği vurgulandı.

Açıklamada, sözleşmeye göre Almanya'da potansiyel halk sağlığı tehditlerini ele almak için BioNTech'in her yıl en az 80 milyon mRNA tabanlı aşı dozu üretmek üzere üretim yeteneklerini devam ettireceği belirtildi.

Açıklamada konuya ilişkin değerlendirmesine yer verilen BioNTech Mali İşler Direktörü (CFO) Sean Marett, virüs kaynaklı salgınların yıllarca halk sağlığı için tehdit oluşturmaya devam edeceğine ilişkin artan kanıtlar olduğunu vurgulayarak, "Alman hükümetiyle yapılan bu sözleşme, 2027 yılına kadar potansiyel halk sağlığı tehditlerini ele almak için önemli miktarda aşı dozu tedarikini sağlayacak." ifadesini kullandı.

BioNTech'in açıklamasında, Almanya Sağlık Bakanlığı ile yapılan anlaşmanın finansal detaylarına ilişkin bilgi verilmedi.

AA / Bahattin Gönültaş - Ekonomi

Almanya, Alman, mRNA, 112, Ekonomi, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title